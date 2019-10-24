Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Пенсии будут платить совершенно по-новому

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

ПФР: «Привет, Зин, я тебе пенсию смской скинул. А Любке, проверь, зарплата упала?».

А что не сразу на айфон?...

ЦБ предлагает выплачивать пенсии и пособия через систему быстрых платежей.

Ваша пока не готовая к Новому году редакция

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