«Ночной бухгалтер». Пенсии будут платить совершенно по-новому

Зато гордо несла звание - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ИП!
Тем более, что узаконили уплату НДФЛ с организации, когда неправильно был он посчитан....
После смерти ИП исключают из ЕГРИП, оттуда банки и узнают. ...
А я в Альфе уже 20 лет. Офис 100 метров от дома. Никаких проблем!...
13 регионов доноров - из сотни (грубо), смех ведь. Один суперрегион = по мощи 95% остальных. Да, ...
Как же банк заблокирует счета? Откуда у него информация о смерти ИП? Я думаю, банк надо уведомлят...
за внуками не считается) Стаж и баллы идут только одному из родителей....
К примеру, по уходу за первым ребенком — 1, 8 балла, за вторым ...
Т.е была в курсе - вообще ни в какие ворота(((
ГБ, как выяснилось, вдова ИП. Т.е. главный наследник
Никакая испекторша не работает по разъяснениям Минфина. Они работают по своим инструкциям, спущен...
В стране, где на лечение больных детей принято скидываться смсками, старики и подавно не нужны......
а как банк должен узнать о смерти ИП?
Всё верно, встать на учёт в территориальный ОВМ УМВД в качестве работодателя для ИГ должна Приним...
Не все банки так расторопны. И откуда банк на следующий день может узнать о смерти? Еще и в ЗАГСе...
Для ПФР любой ИП считается трудоустроенным. Даже не уплачивающий взносы по законным основаниям (н...
Мне кажется ерунда это, все счета блокируются на следующий день после смерти человека, не важно е...
Я-то тут при чем? Я как раз всегда с ними спорил.И решать не я буду, а инспекторша с планом дона...
как удобно.... Нацпроекты..... составами можно деньги возить и тишина ))) Сказали бы сразу - бюдж...
к сожалению пока других разъяснений нет. Подождем практики. В январе 2020 года будет ясно, одарит...
в том-то и дело, что не платит.А по зашибательской логике нашего государства, кто платит - тому ф...
ИП, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход, не обязан уплачивать пенсионные взн...
Даже если предположить, чтобы при жизни была доверенность и бухгалтеру не пришлось подделывать по...
Я спросила про "такую комиссию". Про то, что комиссии существуют при снятии налички в чужом банко...
А, т.е. ты о тех, кто вообще никогда не спорит с налоговиками? :) Ну пугай их дальше...
Раньше за договор платили около 30 тыс, около 15 тыс за обновления + в районе 10 тыс. человеку, к...
Чего бы они успокаивались? Им строиться надо...Я с интересом смотрел на этот закон: уж очень он х...
он как раз и есть единственный участник. Уму не постижимо, как можно было самому себя сдать))...
А что сложного-то? Объявил трудовыми, ввернул слово "уклонение" - и готово....
Но ведь это противоречит ТК. ИНтересно что раньше будет, банки откажутся от прибыли или перепишут...
феерично. если дир. еще и единственный участник, то фирма считай похоронена....
почти все доки можно восстановить. Дальше - походить по нотариусам (если Москва) по тем, что можн...
не успеют)) а в следующем - пойдёт рост обналички и эти господа успокоятся......