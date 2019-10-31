«Ночной бухгалтер». Самозанятых размножат. За выпускниками будут следить

Режим для самозанятых сильно изменят. Власти будут следить за профдеятельностью людей. Главное за день в «НБ».
НПД сильно изменит
Накануне вечером Минфин опубликовал проект поправок в закон о самозанятых.
Во-первых, расширяется география применения НПД.
Полный список регионов смотрите здесь.
— Кто на цементный завод? — Я!
С 2020 года государство будет следить за профдеятельностью граждан.
Вот что заявил замглавы Роструда:
«В Минтруде мы создали сервис, с января он заработает, — сказал Всеволод Вуколов. — Мы будем четко видеть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Грубо говоря, по каждому студенту будем смотреть, что с ним происходит через год, через два, через три после окончания учебного заведения».
Налоговики тоже объявили, как будут трансформировать способы слежки за нами.
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А мы любим Хэллоуин. Весело же!
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