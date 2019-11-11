Продажа основных средств с убытком: бухучет и налоги

Справочник бухгалтера.

Бухгалтерский учет

При передаче объекта основных средств покупателю по акту происходит его выбытие, в связи с чем стоимость выбывающего имущества подлежит списанию с бухгалтерского учета (п. 29 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, п. 76 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н).

Доходы и расходы от продажи объекта основных средств включаются в состав прочих доходов и расходов (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н).

Доходы от продажи объекта основных средств признаются на дату перехода права собственности на это имущество к покупателю в размере договорной стоимости здания (п. п. 10.1, 12, 16 ПБУ 9/99, п. п. 30, 31 ПБУ 6/01).

Расходы в бухгалтерском учете признаются при соблюдении условий, предусмотренных п. 16 ПБУ 10/99, т.е. после фактической передачи здания покупателю.

Однако при признании расходов необходимо учитывать требования абз. 2 п. 19 ПБУ 10/99, согласно которому расходы признаются в отчете о финансовых результатах с учетом соответствия доходов и расходов.

При этом данная норма распространяется на все расходы, в том числе и на прочие.

Следовательно, расходы в виде остаточной стоимости объекта основных средств признаются в момент признания доходов от его продажи.

НДС

При реализации товаров, в том числе объектов основных средств на территории РФ, возникает объект налогообложения по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 3 ст. 38 НК РФ).

Моментом определения налоговой базы в данном случае является день передачи имущества покупателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче этого имущества (п. 16 ст. 167 НК РФ).

Налоговая база определяется как стоимость продаваемого объекта основных средств, исчисленная исходя из цены, установленной договором, заключенным с покупателем без учета НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ).

При реализации объекта основных средств продавец обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС и выставить счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня передачи имущества покупателю по передаточному акту (п. п. 1, 3 ст. 168, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

Налог на прибыль

Выручка от продажи объекта основных средств (без учета НДС) признается доходом от реализации исходя из договорной цены имущества (пп. 1 п. 1, абз. 5 п. 1 ст. 248, п. п. 1, 2 ст. 249 НК РФ).

В силу абз. 2 п. 3 ст. 271 НК РФ при применении метода начисления доход от реализации имущества признается организацией на дату передачи здания покупателю по передаточному акту или иному документу о передаче этого имущества.

При реализации объекта основных средств организация вправе уменьшить доход, полученный от такой операции, на остаточную стоимость этого имущества, определяемую в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ).

Если объекта основных средств продается с убытком

Если имущество продается с убытком, то принимаются во внимание следующие особенности.

Согласно п. 2 ст. 268 НК РФ, если цена приобретения товара с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения.

Пунктом 3 ст. 268 НК РФ предусмотрено, что, если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами является убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке:

Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования (СПИ) этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.

И только если оставшийся СПИ равен нулю или отрицательному числу, то сумма полученного убытка признается организацией в составе прочих расходов в полном размере в том месяце, в котором произошла реализация (см. Письмо Минфина от 12 июля 2011 г. N 03-03-06/1/417).

При продаже объектов основных средств налогоплательщик вправе уменьшить доходы от названной операции на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества (пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ).

Применение ПБУ 18/02

В результате реализации объекта ОС у организации образуется вычитаемая временная разница (ВВР) из-за различного порядка признания в бухгалтерском и налоговом учете убытка от продажи ОС (убыток признается единовременно в бухгалтерском учете и равномерно в течение срока, определяемого как разница между сроком его полезного использования и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации в налоговом учете).

Данной ВВР соответствует отложенный налоговый актив (ОНА) (п. п. 11, 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

В течение срока, определяемого как разница между сроком его полезного использования и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации месяцев (по мере признания убытка от продажи объекта ОС в налоговом учете) названные ВВР и ОНА уменьшаются (погашаются) (п. 17 ПБУ 18/02).

Пример Организация приобрела и ввела в эксплуатацию в феврале 2015 года основное средство. Его первоначальная стоимость составила 1 600 000 руб. Основное средство было отнесено к четвертой амортизационной группе со сроком полезного использования 80 месяцев (с марта 2015 года по октябрь 2021 года включительно). Организация применяет линейный метод начисления амортизации. В апреле 2019 года объект основных средств был продан по цене 540 000 руб. (в том числе НДС по ставке 20%— 90 000 руб.). Доходы и расходы в налоговом учете организации определяются методом начисления.

Произведем расчет:

Для целей бухгалтерского учета и налогообложения доходы от реализации составили 450 000 руб. (540 000 руб. — 90 000 руб.).

До продажи налоговая и бухгалтерская амортизация по основному средству начислялась в течение 50 мес. (с марта 2015 года по апрель 2019 года включительно).

Тогда ежемесячная сумма амортизации будет равна 20 000 руб. (1 600 000 руб. / 80 мес.).

Всего было начислено 1 000 000 руб. (20 000 руб. x 50 мес.).

Остаточная стоимость равна 600 000 руб. (1 600 000 руб. — 1 000 000 руб.).

При реализации объекта ОС организация вправе уменьшить доходы от данной операции на остаточную стоимость этого объекта.

Убыток от реализации имущества равен 150 000 руб. (450 000 руб. — 600 000 руб.).

Так как с момента начала амортизации оборудования (март 2015 года) до месяца его реализации (апрель 2019 года) прошло 50 месяцев, то в соответствии с п. 3 ст. 268 НК РФ налогоплательщик будет отражать убыток в прочих расходах в течение 30 месяцев (80 мес. — 50 мес.).

Величина убытка, признаваемого в налоговом учете ежемесячно, составит 5 000 руб. (150 000 руб. / 30 мес.).

Сумма этого убытка будет включаться в прочие расходы начиная с июня 2019 года.

В бухгалтерском учете операцию по начислению и погашению ОНА необходимо отразить следующим образом:

В месяце продажи объекта основных средств:

Дебет 09 Кредит 68 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» — 30 000 руб. -начислен ОНА (150 000 руб. х 20%);

В течение 30 месяцев после продажи оборудования:

Дебет 68 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» Кредит 09 — 1 000 руб. — уменьшен (погашен) ОНА (30 000 руб. / 30 мес.) или (5 000 руб. х 20%).

В бухгалтерском учете операцию по продаже объекта с убытком необходимо отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ На дату отгрузки покупателю объекта ОС (апрель 2019г.) Отражена в составе прочих доходов выручка от реализации ОС 62 «Расчеты за проданный объект ОС» 91-1 540 000 Договор купли-продажи: Акт о приеме-передаче объекта основных средств Списана первоначальная стоимость выбывающего ОС 01 «Выбытие основных средств» 01 «Основные средства в эксплуатации» 1 600 000 Акт о приеме-передаче объекта основных средств Списана амортизация, накопленная за период эксплуатации ОС 02 01 «Выбытие основных средств» 1 000 000 Акт о приеме-передаче объекта основных средств Остаточная стоимость реализованного ОС списана в состав прочих расходов 91-2 01 «Выбытие основных средств» 600 000 Акт о приеме-передаче объекта основных средств Начислен НДС по реализации объекта ОС (540 000 / 120×20) 91-2 68/НДС 90 000 Счет-фактура На расчетный счет поступила выручка от покупателя ОС 51 62 «Расчеты за проданный объект ОС» 540 000 Выписка банка по расчетному счету Отражен ОНА (150 000×20%) 09 68/ОНА 30 000 Бухгалтерская справка-расчет Ежемесячно в течение месяцев, следующих за месяцем продажи ОС (в течение 30 месяцев) Отражено уменьшение ОНА (30 000/30) или (5 000 руб. х 20%). 68/ОНА 09 1 000 Бухгалтерская справка-расчет

Декларация по налогу на прибыль организаций

Изменение в законодательстве

ФНС России выпустила приказ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме».

Таким образом, ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на прибыль, порядок её заполнения и формат представления в электронной форме.

При этом признан утратившим силу приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@, которым была утверждена «старая» форма налоговой декларации.

Надо сказать, что обновление формы налоговой декларации продиктовано внесением многочисленных изменений в законодательство о налогах и сборах.

Отражение в Декларации по налогу на прибыль операций по продаже основного средства с убытком

Отметим, что порядок отражения в декларации по налогу на прибыль операций по продаже основного средства с убытком остался неизменным.

Так, в декларации по налогу на прибыль организаций должны быть указаны данные:

об убытке, полученном при реализации амортизируемого имущества;

о сумме, которая включается в расходы в целях налогообложения прибыли в конкретном отчетном (налоговом) периоде.

Эти данные найдут свое отражение в листе 02 «Расчет налога», а также приложениях к этому листу:

1 «Доходы от реализации и внереализационные доходы»;

2 «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам»; и

3 ″ Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которымучитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Отключить рекламу

Воспользуемся данными примера.

Отчетными периодами организации являются первый квартал, полугодие, девять месяцев.

В приложении 3 к листу 02 декларации за шесть месяцев налогоплательщик отразит:

Показатели Код строки Сумма в рублях Количество объектов реализации амортизируемого имущества — всего 010 1 В том числе объектов, реализованных с убытком 020 1 Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 450 000 Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией 040 600 000 Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком) 050 — Убытки от реализации амортизируемого имущества без учета объектов, реализованных с прибылью) 060 150 000

Покажем в какие строки каких приложений попадут данные по реализации основного средства с убытком:

Приложение 3 к листу 02 Приложение 3 к листу 02 (продолжение) Приложение 1 к листу 02 Приложение 2 к листу 02 (продолжение) Лист 02 Показатель Код строки Сумма, руб. Код строки Код строки Код строки Код строки Код строки Код строки Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 450 000 340 030 040 010 Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией 040 600 000 350 080 130 030 Убытки от реализации амортизируемого имущества 060 150 000 360 050

В приложении 3 к листу 02 показатели строк 030 (выручка от реализации ОС), 040 (остаточная стоимость) и 060 (убыток от реализации) проставляются соответственно в строках 340, 350 и 360 приложения 3.

В свою очередь, показатели этих строк используются при заполнении листа 02, а также приложений 1 и 2 к нему.

Так, показатель строки 340 указывается в строке 030 приложения 1, показатель строки 350 — в строке 080 приложения 2, а показатель строки 360 — в строке 050 листа 02.

При этом, выручка от реализации ОС попала в строку 010 листа 02, а расходы — в строку 030 листа 02.

Чтобы убыток, полученный от продажи амортизируемого имущества, в целях налогообложения прибыли не был учтен единовременно, в листе 02 декларации убыток отражается в отдельной строке 050, которая при расчете прибыли по строке 060 участвует со знаком " ".

Для наглядности предположим, что кроме данной операции у организации других операций не было.

Лист 02 будет выглядеть следующим образом:

Показатели Код строки Сумма в рублях Доходы от реализации 010 450 000 Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030 600 000 Убытки 050 150 000 Итого прибыль (убыток) (стр. 010 020 — 030 — 040 050) 060 0

Таким же образом заполняется декларация за 9 месяцев 2019 года и за 2019 год.

Сумма убытка, включаемая ежемесячно в прочие расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, указывается по строке 100 приложения 2 листа 02.

В декларации за шесть месяцев 2019 года эта сумма равняется 10 000 руб. (по 5 000 руб. за май и июнь).

В декларации за девять месяцев 2019 года эта сумма равняется 15 000 руб. (по 5 000 руб. за июль — сентябрь),

В годовой декларации за 2019 год — 40 000 руб. (по 5 000 руб. в мае — декабре).