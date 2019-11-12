«Ночной бухгалтер». В работников будут брать только здоровых. ФСС поможет отобрать

Работодатели получат доступ к медицинским данным сотрудников.

Тот момент, когда ФСС заскучал

Модная шутка про «А анализы вам не принести?» скоро станет обыденной реальностью.

В 2020 году ФСС начнет пилотный проект по внедрению единой медицинской карты работника.

Посмотрите, в каких регионах.

Отслеживать здоровье работников будет так называемый цеховой врач (почему не артельный?...). И да, уже пошли разговоры, что со временем всем компаниям придется иметь врачей в штате.

А знаете, чем объясняет ФСС новые правила? Работники, устраиваясь на работу, скрывают свои заболевания. Теперь такого не получится.

Большой брат сами знаете что!

Ноу-хау от налоговиков

Налоговики проверяют адреса и руководство компаний. Вроде это уже не новость. Но эксперты рассказывают, что исключение из ЕГРЮЛ стало все чаще проходить по причине несоответствия должности руководителя.

Налоговики угрозами выгоняют предпринимателей со своих участков. Кыш, не мешайте своим бизнесом бюджет пополнять!

Очередной холиварчик

Нет, теперь не про управленческий отчет.

Теперь на вечную тему.

Сравниваем, сколько компании платят налогов в США и России.

Поторопитесь доказать, что вы крутой бухгалтер. Записывайтесь на конкурс «Бухгалтер года — 2019». До завершения первого тура осталось три дня.

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