Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». В работников будут брать только здоровых. ФСС поможет отобрать

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Работодатели получат доступ к медицинским данным сотрудников.

Тот момент, когда ФСС заскучал

Модная шутка про «А анализы вам не принести?» скоро станет обыденной реальностью.

В 2020 году ФСС начнет пилотный проект по внедрению единой медицинской карты работника.

Посмотрите, в каких регионах.

Отслеживать здоровье работников будет так называемый цеховой врач (почему не артельный?...). И да, уже пошли разговоры, что со временем всем компаниям придется иметь врачей в штате.

А знаете, чем объясняет ФСС новые правила? Работники, устраиваясь на работу, скрывают свои заболевания. Теперь такого не получится.

Большой брат сами знаете что!

Ноу-хау от налоговиков

Очередной холиварчик

Нет, теперь не про управленческий отчет.

Теперь на вечную тему.

Сравниваем, сколько компании платят налогов в США и России.

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