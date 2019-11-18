«Ночной бухгалтер». Новые взносы с зарплаты в 2020 году: что за вой в сети?

Новые налоги с зарплаты вводятся с 2020 года? Среди бухгалтеров паника.

Не читайте перед завтраком советских газет

В Красном уголке бухгалтера неспокойно: что, вводят новые налоги? Шо? Снова, опять, куда бежать, а-а-а-а-а!

Спешим вас успокоить — никаких новых налогов и взносов нет и вводить их с 2020 года не планируется. Слухи распространяются некоторыми СМИ, пытающимися заголовками привлечь читателей.

Откуда ноги?

Вообще, отлично обсуждать такие слухи. Ибо и интересно, и последствий для кошелька никаких.

Про кошельки сегодня другое: в них может появиться новая монета.

Понедельник — пусть он будет немного спокойнее

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Прочитавшим: плюс 100500 к карме и 40 минут для себя.

21 ноября в Москве пройдет семинар: «Новшества для бухгалтера — 2020». На мероприятии будут затронуты много тем, в том числе про налоги, антиотмывочное законодательство, налоговое администрирование и т.д. Для клерков регистрация на семинар — со скидкой.

Ваша с понедельника с новыми силами редакция