Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Новые взносы с зарплаты в 2020 году: что за вой в сети?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Новые налоги с зарплаты вводятся с 2020 года? Среди бухгалтеров паника.

Не читайте перед завтраком советских газет

В Красном уголке бухгалтера неспокойно: что, вводят новые налоги? Шо? Снова, опять, куда бежать, а-а-а-а-а!

Спешим вас успокоить — никаких новых налогов и взносов нет и вводить их с 2020 года не планируется. Слухи распространяются некоторыми СМИ, пытающимися заголовками привлечь читателей.

Откуда ноги?

Вообще, отлично обсуждать такие слухи. Ибо и интересно, и последствий для кошелька никаких.

Про кошельки сегодня другое: в них может появиться новая монета.

Понедельник — пусть он будет немного спокойнее

Побережем ваше время. Не тратьте его на новости и статьи.

Пробежитесь по нашим обзорам:

Прочитавшим: плюс 100500 к карме и 40 минут для себя.

Немного сказок и детективов

Рассказываем, как бухгалтер обокрала и подставила ИП. Детектив с выездной.
 
Ну, и ваше любимое — управленческая отчетность. Управленка — зло? Три сказки.

21 ноября в Москве пройдет семинар: «Новшества для бухгалтера — 2020».

На мероприятии будут затронуты много тем, в том числе про налоги, антиотмывочное законодательство, налоговое администрирование и т.д.

Для клерков регистрация на семинар — со скидкой.

Ваша с понедельника с новыми силами редакция

Отключить рекламу

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера