«Ночной бухгалтер». Новые взносы с зарплаты в 2020 году: что за вой в сети?

Новые налоги с зарплаты вводятся с 2020 года? Среди бухгалтеров паника.
Не читайте перед завтраком советских газет
В Красном уголке бухгалтера неспокойно: что, вводят новые налоги? Шо? Снова, опять, куда бежать, а-а-а-а-а!
Спешим вас успокоить — никаких новых налогов и взносов нет и вводить их с 2020 года не планируется. Слухи распространяются некоторыми СМИ, пытающимися заголовками привлечь читателей.
Вообще, отлично обсуждать такие слухи. Ибо и интересно, и последствий для кошелька никаких.
Про кошельки сегодня другое: в них может появиться новая монета.
Понедельник — пусть он будет немного спокойнее
Побережем ваше время. Не тратьте его на новости и статьи.
Пробежитесь по нашим обзорам:
- Про все: ИП достанут. Обновлять права станет муторнее. А разводиться проще;
- Про новости 5 кирпичей по башке ИП и другие страшилки.
Прочитавшим: плюс 100500 к карме и 40 минут для себя.
Немного сказок и детективов
21 ноября в Москве пройдет семинар: «Новшества для бухгалтера — 2020».
На мероприятии будут затронуты много тем, в том числе про налоги, антиотмывочное законодательство, налоговое администрирование и т.д.
Для клерков регистрация на семинар — со скидкой.
Ваша с понедельника с новыми силами редакция