Новые взносы с зарплаты в 2020 году: ныть или забыть

Новые налоги с зарплаты вводятся с 2020 года? Паника по этому поводу поднимается в Красном уголке бухгалтера второй раз за прошедшую неделю.

Спешим вас успокоить — никаких новых налогов и взносов нет и вводить их с 2020 года не планируется. Слухи распространяются некоторыми СМИ, пытающимися заголовками привлечь читателей.

Страховой взнос на случай банкротства работодателя предлагал ввести глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Дело было еще в июне месяце и законопроект так и не был внесен в Госдуму. Скорее всего, правительство не поддержало его.

Про взносы на страхование по уходу за лицами старшего возраста первая информация появилась в мае. О таком предложении рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В сентябре «Известия» написали о том, что рабочая группа при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере должна к ноябрю предоставить расчеты и обоснования введения такого страхования. Ни о каком законопроекте речи не было.

Прежде чем паниковать, бухгалтерам стоит вспомнить положения Налогового кодекса. Новые налоги, сборы и взносы могут вводиться только федеральными законами, причем они должны быть опубликованы не позднее 30 ноября, чтобы успеть вступить в силу с 1 января следующего года.

Но сначала законопроект должен пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации и подпись Президента РФ. Т.е. закон не может появиться в один день ниоткуда. Исключения, конечно, бывают, когда по указанию Путина закон принимают буквально за три дня, но это редкость и точно не про новые взносы.

Так что бухгалтерам лучше обратить внимание на те изменения, которые действительно приняты и вступят в силу с 2020 года. Например, на отмену отчетности по транспортному и земельному налогу.