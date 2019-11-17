ИП достанут. Обновлять права станет муторнее. А разводиться проще. Неделя на «Клерке»

К ИПешникам пристанут конкретно. Не сдали отчетность или задолжали самую малость — вон из ЕГРИП! Совместно нажитое имущество при разводе будут делить по новым правилам. Объявили, какие взносы будем платить в ближайшие годы. И еще получить и обновить права будет труднее. Главное за неделю на «Клерке».

ТОП-3 новостей

1. Развод в семье. Имущество будут делить по-новому.

2. С 22 ноября — новые правила получения прав.

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2. Кто рискует остаться без пенсии.

3. Стал известен размер фиксированных взносов ИП на ближайшие 5 лет.

4. Судебные приставы теперь официально будут слать смс.

5. За самозанятыми начинают следить.

Авторский обзор новостей от нашего руководителя информационного отдела: «5 кирпичей по башке ИП и другие страшилки».

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Темы недели

Ничего себе закончик.

Платите исполнителям по договорам ГПХ? Так вот...

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1. Что изменится в зачислении в детсад и школу.

2. Взыскивать долги с дачников стало проще.

3. Молодежь просит разрешить продажу алкоголя с 16 лет.

«Ночной бухгалтер»

За 11 ноября: Пенсия будет меньше. Важные изменения по взносам;

За 12 ноября: В работники будут брать только здоровых. ФСС поможет отобрать;

За 13 ноября: Что подписал Путин: сокращенный день, смс о ваших долгах, новый реестр;

За 14 ноября: ИП будут закрывать;

За 15 ноября: ФНС отнимает у детей подарки.

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На пообсуждать

1. Худей на благо родины. Почему ваш вес важен для экономики страны.

2. Бухгалтерские хроники: «Погладь кота, чувырла...». Это очень смешно.