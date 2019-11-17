ИП достанут. Обновлять права станет муторнее. А разводиться проще. Неделя на «Клерке»

К ИПешникам пристанут конкретно. Не сдали отчетность или задолжали самую малость — вон из ЕГРИП! Совместно нажитое имущество при разводе будут делить по новым правилам. Объявили, какие взносы будем платить в ближайшие годы. И еще получить и обновить права будет труднее. Главное за неделю на «Клерке».
ТОП-3 новостей
1. Развод в семье. Имущество будут делить по-новому.
2. С 22 ноября — новые правила получения прав.
3. Работодатели получат доступ к медицинским данным сотрудников.
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5. За самозанятыми начинают следить.
Авторский обзор новостей от нашего руководителя информационного отдела: «5 кирпичей по башке ИП и другие страшилки».
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Темы недели
1. ИП будут принудительно закрывать за долг 1 рубль и несданную декларацию.
Ничего себе закончик.
2. При выплате денег физлицам надо применять ККТ: так решил суд.
Дзен для бухгалтеров
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1. Что изменится в зачислении в детсад и школу.
2. Взыскивать долги с дачников стало проще.
3. Молодежь просит разрешить продажу алкоголя с 16 лет.
«Ночной бухгалтер»
За 11 ноября: Пенсия будет меньше. Важные изменения по взносам;
За 12 ноября: В работники будут брать только здоровых. ФСС поможет отобрать;
За 13 ноября: Что подписал Путин: сокращенный день, смс о ваших долгах, новый реестр;
За 14 ноября: ИП будут закрывать;
За 15 ноября: ФНС отнимает у детей подарки.
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На пообсуждать
1. Худей на благо родины. Почему ваш вес важен для экономики страны.
2. Бухгалтерские хроники: «Погладь кота, чувырла...». Это очень смешно.