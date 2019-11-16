5 кирпичей по башке ИП и другие страшилки

В бухгалтерии и бизнесе как на поле боя. Никогда не знаешь, куда точно прилетит. На этой неделе в сводках значились попавшие под обстрел ИПэшники.
Прицел на коммерсантовНу, во-первых, ИП будут закрывать за долг в рубль. Во-вторых, их не прекращают выгонять с насиженных мест: инспектор угрожал проверками ИП, чтобы тот свалил с его участка и зарегистрировался в другой инспекции.
В третьих, ИП запретили заниматься определенным бизнесом в квартире.
ААА, стоп. Что, до сих пор не прозвучало сообщение про повышение поборов? Вот новые фиксированные взносы, которые вырастут (цифры до 2024 года).
Что государство, даже родные бухгалтеры норовят подставить. Одна украла у ИП деньги и обеспечила кучей проблем по выездной проверке. Сами читайте.
А вот еще
про так себе главбуховкоторые поливают грязью коллег-предшественников.
которые запутались в Меркурии и Честном знаке.
Прессинг ФНСнацелен на зарплату и самозанятых!
Вот если обещали не трогать, значит ну точно допросят с пристрастием.
Втюхать неделиПо всем прогнозам на новый пенсионный ГПП никто не клюнет, поэтому минфиновцы собираются сделать его частично обязательным, и кое-кому впарить.
Сбербанк заливал про деньрожденственскую акцию и обещал низкие ставки по кредитам, подарки. Люди поверили и проверили, что втюхивали только обещания.
А вот студентам втюхивают гражданскую сознательность и навязывают проверять онлайн-кассы.
Про общественноеРазвод и девичья фамилия. Дележка имущества будет проходить по новым правилам. Институт семьи под ударом?
Судебные приставы будут слать смс, и о чем они будут?
Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите.
Новые правило и новые расходы для всех автомобилистов.
Звоните Шерлоку ХолмсуЗа компанию платит ее двойник.
Кассир ошиблась и выдала лишних 500 тысяч бабушке (она теперь не при делах, но с Богом).