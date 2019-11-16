5 кирпичей по башке ИП и другие страшилки

В бухгалтерии и бизнесе как на поле боя. Никогда не знаешь, куда точно прилетит. На этой неделе в сводках значились попавшие под обстрел ИПэшники.

Прицел на коммерсантов

В третьих, ИП запретили заниматься определенным бизнесом в квартире.

ИП попал на 1 млрд рублей.

ААА, стоп. Что, до сих пор не прозвучало сообщение про повышение поборов? Вот новые фиксированные взносы, которые вырастут (цифры до 2024 года).

Что государство, даже родные бухгалтеры норовят подставить. Одна украла у ИП деньги и обеспечила кучей проблем по выездной проверке. Сами читайте.

А вот еще

про так себе главбухов

которые поливают грязью коллег-предшественников

которые запутались в Меркурии и Честном знаке.

Прессинг ФНС

нацелен на зарплату и самозанятых!

Вот если обещали не трогать, значит ну точно допросят с пристрастием.

Втюхать недели

По всем прогнозам на новый пенсионный ГПП никто не клюнет, поэтому минфиновцы собираются сделать его частично обязательным, и кое-кому впарить

Сбербанк заливал про деньрожденственскую акцию и обещал низкие ставки по кредитам, подарки. Люди поверили и проверили, что втюхивали только обещания.

А вот студентам втюхивают гражданскую сознательность и навязывают проверять онлайн-кассы.

Про общественное

Развод и девичья фамилия. Дележка имущества будет проходить по новым правилам. Институт семьи под ударом?

Судебные приставы будут слать смс, и о чем они будут?

Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите.

Новые правило и новые расходы для всех автомобилистов.

Звоните Шерлоку Холмсу

Кассир ошиблась и выдала лишних 500 тысяч бабушке (она теперь не при делах, но с Богом).

Мориарти экономит налог на прибыль и выводит наличку

Цифры недели в буквах

Новая предельная база для взносов.