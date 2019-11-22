«Ночной бухгалтер». Что нового будет в выплате зарплаты

Взыскать с компании задержанную зарплату будет проще.

Новые права трудовой инспекции

Инспекторы труда смогут сами принимать решения о взыскании с работодателя начисленной, но фактически не выплаченной зарплаты.

Сейчас действует другая схема. Инспектор выдает предписание работодателю и если он его игнорирует, работнику приходится идти в суд самому.

Теперь в суд придется идти работодателю.

Кстати, у нас есть онлайн-курс по защите от трудовых проверок. Научим составлять кадровые документы так, чтобы не подкопаться. Сегодня на него последний день скидки в 55 %.

Страшные истории

Вечером в пятницу — самое то.

1. Как один мальчик очень хотел выйти из «операционки». Узнайте себя в нем.

2. «Я что-то нажал, и оно сломалось». И другие истории про ККТ.

3. ЗаБизнес.рф — это новый портал для жалоб на силовиков. Посмотрите, на какой зашквар жалуются предприниматели.

Добрые истории

1. Про бухгалтера, который создает сайты и советует идти за мечтой и новой профессией. Для тех, кого достали отчетность и требования налоговиков.

2. Я не нашла больше, прощу прощения... С нашей налоговой системой хорошие новости — это скандал:)

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