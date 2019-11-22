Как один мальчик очень хотел выйти из «операционки». Узнайте себя в нем

Один мальчик очень хотел выйти из «операционки».

Реклама заветного выхода ходила за ним по всем соцсетям. Благо ретаргетинг у разработчиков волшебной таблетки был настроен хорошо.

И вот мальчик решился. Купил курс. Выполнил домашние задания:

1. Описал бизнес-процессы; 2. Определил, ЧТО он хочет делегировать; 3. Составил вакансии для исполнителей ненавистной операционки; 4. Нашёл исполнителей и.... понял, что им нечем платить...

Как же так?!

Есть секретный секрет, о котором не знал мальчик. И о котором ему не говорили создатели волшебных таблеток.

Все дело в том, что в свою наценку на товар мальчик не включил свою зарплату как:

1. Администратора своего интернет-магазина.

2. Копирайтера.

3. Финансиста.

3. Директора, в конце концов.

И теперь вся его прибыль должна была уйти на оплату тех, кто выведет его из операционки. И получилось, что у него вовсе не бизнес, а самозанятость.

МОРАЛЬ: считайте себестоимость и рентабельность прежде чем называть своё дело бизнесом и закладывайте в стоимость затраты на будущих вас-заменителей.