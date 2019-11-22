Как один мальчик очень хотел выйти из «операционки». Узнайте себя в нем

Один мальчик очень хотел выйти из «операционки».
Реклама заветного выхода ходила за ним по всем соцсетям. Благо ретаргетинг у разработчиков волшебной таблетки был настроен хорошо.
И вот мальчик решился. Купил курс. Выполнил домашние задания:
1. Описал бизнес-процессы;
2. Определил, ЧТО он хочет делегировать;
3. Составил вакансии для исполнителей ненавистной операционки;
4. Нашёл исполнителей и.... понял, что им нечем платить...
Как же так?!
Есть секретный секрет, о котором не знал мальчик. И о котором ему не говорили создатели волшебных таблеток.
Все дело в том, что в свою наценку на товар мальчик не включил свою зарплату как:
1. Администратора своего интернет-магазина.
2. Копирайтера.
3. Финансиста.
3. Директора, в конце концов.
И теперь вся его прибыль должна была уйти на оплату тех, кто выведет его из операционки. И получилось, что у него вовсе не бизнес, а самозанятость.
МОРАЛЬ: считайте себестоимость и рентабельность прежде чем называть своё дело бизнесом и закладывайте в стоимость затраты на будущих вас-заменителей.