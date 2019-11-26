«Ночной бухгалтер». ИП убеждают, что 80 % времени бухгалтеры вбивают данные в 1С

Предпринимателей уговаривают отказаться от бухгалтеров в пользу роботов-программ.

WTF?

На днях проходил Московский форум бизнес-образования. Не хухры-мухры, а под эгидой Департамента предпринимательства и инновационного развития.

О чем им еще поговорить, как не о перспективах профессии бухгалтера на 2030 год?

Так вот: якобы, 80 % времени бухгалтеры забивают данные в 1С, робот может сделать это быстрее и дешевле.

Позлитесь вот на это: робот «работает 7 дней в неделю. Ему не надо платить зарплату».

Тот момент, когда настолько бред, что даже комментировать не хочется.

Роботы, говорите?

Интересно посмотреть, как роботы разберутся с очередными новшествами:

Одно справедливо: роботов не смогут привлечь к субсидиарной ответственности. Эксперт дал 7 советов, как бухгалтеру себя защитить.

В Черной пятнице участвуют сервисы для бухгалтерии На Черную пятницу в СКБ Контур устроили большую распродажу сервисов для бизнеса и бухгалтерии. С 25 ноября по 1 декабря вас ждут скидки до 50 % на интернет-отчетность, онлайн-бухгалтерию, сервис для работы с НДС, справочно-правовую систему, онлайн-обучение для бухгалтера и другие полезные вещи. Если вы давно хотели попробовать сервис от СКБ Контур, то сейчас самое время. А еще за покупку можно выиграть путешествие! Условия конкурса и скидки на продукты.

Смешное

Забудем про весь этот треш и улыбнемся.

Вспоминали фирмы с креативным названием. Пока лидирует ООО «Тыдыщенгоу, плефагоу и кони».

Ваша всеми силами вас отвлекающая от грустных мыслей редакция