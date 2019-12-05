«Ночной бухгалтер». ПФР и ФНС обманывают пенсионеров

Рассказываем, как материально страдают ИП-пенсионеры из-за неслаженной работы по обмену данными между ФНС и ПФР.

Под раздачу из-за сбоя попали все

С 2016 года работающим пенсионерам, в том числе ИП, индексация пенсии не проводится. Но ежегодно в августе им делают перерасчет пенсии исходя из взносов, уплаченных за них в минувшем году.

Но вот что происходит на практике.

Пенсионер-ИП уплатил за себя взносы в декабре 2018 года и в августе 2019 ждал перерасчета. Но увы, так и не дождался. По данным ПФР, никаких взносов в 2018 году он не платил.

В личном кабинете ФНС этот платеж учтен, а на ИЛС в ПФР — нет. Все дело в том, что ФНС передала в ПФР информацию о том, что взносы уплачены только 13.01.19.

В итоге ПФР пеняет на ФНС, ФНС пеняет на свою программу, в которой исправить дату уплаты невозможно. А крайним оказывается пенсионер, который остался без индексации пенсии.

Бинго!

Письмо Деду Морозу

От коллектива бухгалтерии ООО «Рога и копыта».

Очень-очень смешно.

«Нас тут шестеро: главбух Ираида Арнольдовна, ее зам Петровна, расчетчик Гуля Рафиковна, материалист Раечка, отойдинемешай Светка и кот Буся». Жизненно и то, что надо, чтобы дотянуть до праздников в нормальном настроении.

Для новичков

Решили поддержать тех, кому вся эта бухгалтерская канитель только предстоит, и сделали недорогой онлайн-курс «ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки».

Пока всего за 1500 вместо 3000 руб.

Автор — член Российского союза аудиторов Людмила Ганичева. Она очень понятно рассказывает, как зарегистрироваться, выбрать систему налогообложения, каких проверок ждать, что и куда сдавать и платить. И большой блок про самозанятых и изменения 2020 года.

Подарите на НГ друзьям, которые планируют обелиться или просто попробовать себя в бизнесе.

Блиц изменений