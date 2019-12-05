Письмо Деду Морозу от коллектива бухгалтерии ООО «Рога и копыта»

Дедушка Мороз!

Пишет тебе коллектив бухгалтерии одной большой компании. Нас тут шестеро: главбух Ираида Арнольдовна, ее зам Петровна, расчетчик Гуля Рафиковна, материалист Раечка, отойдинемешай Светка и кот Буся.

Вот список, чего нам надо (прости что много, но нам сильно надо, а попросить больше некого):

1) Чтоб наш гена согласовал нам график отпусков на 2020 год, в котором мы всем коллективом в августе на весь отпуск летим в Анталию. Ираида Арнольдовна прошлым летом туда летала, завела знакомство. В общем, нас там ждут. Дед Мороз, дело только за тобой, не подведи. За Бусей присмотришь. Хотя, не надо, Буся два налета маски-шоу и один рейдерский захват пережил.

Закон: как ни странно, этот вопрос настигает все компании, ближе к октябрю-ноябрю, а иногда непосредственно в декабре. График отпусков на следующий год должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до года утверждения (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). В этом году до 17 декабря 2020 года. Упоминание о графике отпусков есть в Постановлении Госкомстата от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты). И это, с одной стороны, прекрасный момент. Почему? Потому что есть разработанная форма графика отпусков, и даже в самом приложении (унифицированная форма N Т-7) установлен порядок заполнения данного графика и дано разъяснение, что же это такое. На момент формирования графика включайте работников, которые имеют право на отпуск и которые состоят в трудовых отношениях с компанией. А те, кто пришел на работу в конце декабря и начале января, не могут быть включены в график. Но их можно включить в дополнительный график отпусков.

2) Помоги нам сделать учетную политику на 2020 год по бухгалтерскому и налоговому учету, и смотри учти все изменения в законодательстве. Если быть точными — ну сделай пжста, сам. У Ираиды Арнольдовны роман с турком по скайпу. У Петровны два оболтуса в 9 и в 6 классе, два раза в день в школу вызывают. Гуля Рафиковна не хочет. А если она чего-то не хочет, то не будет. Раечка хочет, но не может. Боженька дает на выбор — либо красоту либо мозги. Светка из всей первой фразы понимает только предлоги. Буся [вырезано цензурой] положил. Все видели.

Закон. На самом деле, в учетную политику вносятся только изменения. Применять измененные способы бухгалтерского и налогового учета можно только с начала нового года (п. п. 10, 12 ПБУ 1/2008, ст. 313 НК РФ). Но если мы вносим в учетную политику описание правил учета объектов или операций, которых раньше не было, то это не считается изменением. Это уже дополнение учетной политики. Дополнения можно вносить в любое время, а применять сразу после утверждения (п. 10 ПБУ 1/2008, Письмо Минфина от 03.07.2018 N 03-03-06/1/45756). Например, можно внести изменения в учетную политику о способе начисления амортизации, но надо помнить, что менять метод начисления амортизации можно только один раз в 5 лет. Изменения вступают в силу с 01.01.2020. Сейчас ограничение действует лишь при переходе с нелинейного метода на линейный. (Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ).

3) Тут еще такое дело. Когда будем делать инвентаризации имущества, сделай так, чтобы все было на месте, а не как в прошлый раз всем колхозом бегали по тайге камаз искали. А мы со своей стороны уговорим Раечку опять пойти в председатели инвентаризационной комиссии. Она как приедет на объект с ревизией, так мужики из дома имущество тащат. Иногда даже лишнее. Лишь бы Раечка улыбалась и хлопала в ладоши, когда у нее все сходится. Даже Буся на нее нехорошо так посматривает, тогда Ираида Арнольдовна орет: «Ах ты, паршивец черножопый!» и швыряет в него Налоговым кодексом, часть 2. Один раз Бусе таки прилетело по адресу, так он отключился на пару минут. С тех пор то нассыт на часть 2, то погрызет. Пару раз наср... С тех пор получил звание Буся-обнал.

Закон. Зачем нужна инвентаризация? Вообще инвентаризация обязательна перед составлением годовой отчетности и при смене материально ответственных лиц, а также при хищениях, пожарах, стихийных бедствиях и в некоторых других случаях. Годовую инвентаризацию обычно проводят в срок с 1 октября до 31 декабря. Цель простая, как пять копеек: подтвердить, что данные годовой отчетности об имуществе и обязательствах соответствуют действительности. Поэтому при годовой инвентаризации проверяйте наличное имущество и все, что отражено в отчетности (п. 27 Положения по бухучету N 34н).

4) Нам бы еще сделать сверки с покупателями и поставщиками, пожалуйста, прямо со всеми надо. Мы так то сами, но заставь этих гадов ответить нам подписанными актами сверок. Петровна каждый год голос срывает. Но вообще, она молодец, готовится. В этом году прошла курсы по виртуозному выражению чувств и мыслей грязным матом. Собираемость актов сверок повысилась в разы. Дед Мороз, ты это, Петровне здоровья под елку положи, а? Нам без нее кранты. С нашими контрагентами и персоналом только Петровна разговаривает на равных. И Буся. Он вобще ее за главаря банды держит. Только ей позволено сгонять Бусю с МФУ-шки.

5) Да, и собрать все документы от контрагентов, не сканы, а с синими печатями и подписями, и чтоб подписи были прям подписи прям живых людей, а не курица лапой нацарапала. И очень очень просим, чтобы этот хер с горы ИП Ниязелетиндогидзе нанял себе буха, который бы стал оформлять ему отгрузочные документы хотя бы полностью на русском языке без орфографических и арифметических ошибок на чистой белой бумаге Снегурочка, пусть даже и от руки написанные. А то такими темпами Гуля Рафиковна сядет, за убийство в состоянии аффекта. Или за изнасилование. Пока непонятно, в какую сторону развиваются отношения.

Закон. Из содержания части 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ следует, что первичный документ должен содержать личную подпись лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события. Налоговым кодексом также не предусмотрено принятие к учету копий первичных документов, изготовленных на бумажном носителе.

6) Еще хотим сверку по налогам и страховым взносам сделать, чтобы хоть чуть чуть было похоже на наш бухучет. Да, понимаем. На той стороне баррикады тоже женщины, с прямо противоположным пожеланием к тебе.

Читай наш предыдущий пост как сделать сверку.

7) Да и еще надо инвентаризацию взаиморасчетов и резерв по сомнительным долгам к нему. Хотя не заморачивайся, сами Светке поручим. Там чем бредовее, тем лучше.

Закон. В налоговом учете создание любого резерва — это право, а не обязанность организации. Следовательно, решение о создании резерва нужно закрепить в налоговой учетной политике. Если резерв создан, то соответствующие расходы списываются за счет этого резерва (п. 2 ст. 324, п. 5 ст. 266, п. 5 ст. 267, п. 2 ст. 267.1, п. 5 ст. 267.2 НК РФ, Письмо Минфина от 01.04.2013 N 03-03-06/2/10401).

В бухгалтерском учете это обязанность организации. При этом создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете применяется всеми организациями, даже если организация вправе вести упрощенный бухучет (п. 70 Положения по бухучету N 34н).

8) Платьишки, бусики и туфельки на корпоратив. Помни — чем выше должность, тем ниже каблук и шире платье. И премию. И матпомощь. И 13-ю зарплату. И надбавку за ненормированный рабочий день. И оплачиваемый день хозяюшки. И бюджет на чай в офисе. И на не-чай. И... и машинку губозакатывальную. Пять штук. Буся отказался.

Закон. Выплата сотрудникам премий — право работодателя, а не его обязанность. Но если работодатель уже установил на предприятии систему премирования, он обязан соблюдать ее положения. Если работодатель внес в локально-нормативный акт (ЛНА) положение о премии, то он обязан ее выплачивать. За нарушение положений «премиального» ЛНА работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП. Премии сотрудникам в честь Нового года облагаются налогами. Необходимо начислить и уплатить с премиальных сумм страховые взносы.(Письмо Минфина от 25.10.2018 N 03-15-06/76608). Матпощь не облагается НДФЛ и взносами только в сумме 4 000 руб. за календарный год. Этот лимит включает матпомощь по всем основаниям, кроме выплаченной при рождении ребенка и матпомощи, которая вообще не облагается НДФЛ и взносами. С суммы, свыше 4 000 руб. необходимо будет начислить НДФЛ и взносы (Письма Минфина от 22.10.2013 N 03-03-06/4/44144, Минтруда от 08.10.2014 N 17-3/В-473). Хотя впрочем 4000 руб. нам на бусики хватит.

9) И похудеть всем коллективом суммарно на 57 кило. Только не надо исполнять желание уходом Светки из нашего коллектива, хорошо? Нам другой результат нужен.

Закон. Компенсация как оплата фитнес-клубов и СПА-салонов может быть компенсирована работодателем. Но абонементы на посещение тренажерного зала (бассейна, сауны и проч.) облагаются налогами, как доходы, полученные в натуральной форме.( Подпункт 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). Перечень работников, получивших абонементы, необходимо приложить к акту об оказании услуг, который был составлен между фитнес-центром и организацией. Удерживать НДФЛ с доходов в натуральной форме, когда экономическая выгода работников может быть определена, говорил еще ВАС (Пункт 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.06.1999 N 42.). Но есть и приятная новость. С 2020 года удасться вepнyть нaлoг нa cпopт в рамках oбнoвлeннoй cт. 219 НK PФ. Вoзвpaт НДФЛ зa фитнec пpeдycмoтpeн в видe coциaльнoгo вычeтa зa oздopoвитeльнo-cпopтивныe ycлyги. Максимальная сумма, с которой можно будет получить вычет, составит 120 тысяч рублей — иначе говоря, размер компенсации будет достигать 15,6 тысяч рублей. C такой инициaтивoй выcтyпил Пpeзидeнт PФ eщe в июлe 2018 гoдa.

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