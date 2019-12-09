Клерк.Ру

Валютный контроль ужесточается. ТОП-5 важных правил, чтобы не попасть

Правовое регулирование валютных операций

Валютные операции регулируются федеральным законом 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» и нормативными актами государственных органов.

Кто контролирует валютные операции?

Основными структурами, осуществляющими валютный контроль, являются органы валютного контроля (ОВК) и агенты валютного контроля (АВК). В ОВК входят Центральный Банк и Правительство Российской Федерации. Агентами внутреннего контроля являются уполномоченные банки, т.е. российские кредитные организации, а также брокеры, дилеры и фискальные органы. АВК осуществляют текущий контроль и передают данные в ОВК.

Какие сделки, подлежащие валютному контролю?

Валютному регулированию подлежат следующие операции:

Отключить рекламу

1. Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.

2. Любые операции между нерезидентами и резидентами.

3. Сделки между нерезидентами в рублях.

4. Сделки между резидентами в иностранной валюте.

Какие документы необходимо предоставить для валютного контроля?

Требования к сопровождающим документам зависят от размера суммы сделки:

1. Если размер суммы сделки не превышает 200 тыс. руб. — достаточно сообщить банку код операции.

2. В случае, если сумма сделки от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, то в банк необходимо предоставить договор, счет или акт.

3. При импортных операциях от 3 до 6 млн. рублей необходим договор для регистрации.

4. Если сумма свыше 6 млн., то договор необходимо регистрировать и при импортных и при экспортных операциях.

Отключить рекламу

Регистрация договора пришла на смену составлению паспорта сделки, оформление которого отменено.

Штрафы за нарушение валютного законодательства

За нарушение правил проведения валютных операций законом предусматривается административная ответственность, а в отдельных случаях возможно и уголовное преследование.

Штраф за незаконную валютную операцию устанавливается в размере от 75% от суммы сделки.

За необеспечение своевременного получения валютной выручки на расчетный счет, если эквивалент невозвращенных средств в российской валюте не превышает 9 млн. рублей, то штраф для организаций и ИП составляет:

1) 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы нарушения за каждый день просрочки;

2) от 75% до 100% от суммы сделки.

Должностные лица в случае нарушения будут оштрафованы на сумму от 20 до 30 тыс. руб.

Отключить рекламу

При превышении лимита в 9 млн. рублей, начинает работать статья 193 УК РФ. Тяжесть наказания будет зависеть от суммы и наличия отягчающих обстоятельств.

Что делать, чтобы избежать нарушений?

Для того, чтобы избежать нарушений, штрафов и ненужной потери времени, необходимо прежде всего соблюдать необходимые сроки, правильно оформлять документацию, проводить сделки в соответствии с требованиями валютного контроля и придерживаться следующих основных правил:

1. Использовать для валютных операций соответствующий счет в уполномоченном банке.

2. Исключить взаиморасчеты в валюте между резидентами.

3. При осуществлении внешнеэкономической деятельности, предоставить в уполномоченный банк информацию о сроках выполнения договора и поступления валюты

4. При работе с нерезидентами, необходимо обеспечить возврат средств за невыполненные второй стороной обязательства, а также обеспечить получение средств в иностранной валюте за предоставленные услуги или поставленные товары.

Отключить рекламу

5. Для переводов средств на счета, открытые за рубежом, необходимо предоставить уведомление налоговой об открытии счета, с отметкой о его получении.

Об этом и многом другом — смотрите наш ролик.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Валютные операции»

Все семинары по теме Валютные операции