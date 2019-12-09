Валютный контроль ужесточается. ТОП-5 важных правил, чтобы не попасть

Правовое регулирование валютных операций

Кто контролирует валютные операции?

Основными структурами, осуществляющими валютный контроль, являются органы валютного контроля (ОВК) и агенты валютного контроля (АВК). В ОВК входят Центральный Банк и Правительство Российской Федерации. Агентами внутреннего контроля являются уполномоченные банки, т.е. российские кредитные организации, а также брокеры, дилеры и фискальные органы. АВК осуществляют текущий контроль и передают данные в ОВК.

Какие сделки, подлежащие валютному контролю?

Валютному регулированию подлежат следующие операции:

1. Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.

2. Любые операции между нерезидентами и резидентами.

3. Сделки между нерезидентами в рублях.

4. Сделки между резидентами в иностранной валюте.

Какие документы необходимо предоставить для валютного контроля?

Требования к сопровождающим документам зависят от размера суммы сделки:

1. Если размер суммы сделки не превышает 200 тыс. руб. — достаточно сообщить банку код операции.

2. В случае, если сумма сделки от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, то в банк необходимо предоставить договор, счет или акт.

3. При импортных операциях от 3 до 6 млн. рублей необходим договор для регистрации.

4. Если сумма свыше 6 млн., то договор необходимо регистрировать и при импортных и при экспортных операциях.

Регистрация договора пришла на смену составлению паспорта сделки, оформление которого отменено.

Штрафы за нарушение валютного законодательства

За нарушение правил проведения валютных операций законом предусматривается административная ответственность, а в отдельных случаях возможно и

Штраф за незаконную валютную операцию устанавливается в размере от 75% от суммы сделки.

За необеспечение своевременного получения валютной выручки на расчетный счет, если эквивалент невозвращенных средств в российской валюте не превышает 9 млн. рублей, то штраф для организаций и ИП составляет:

1) 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы нарушения за каждый день просрочки;

2) от 75% до 100% от суммы сделки.

Должностные лица в случае нарушения будут оштрафованы на сумму от 20 до 30 тыс. руб.

При превышении лимита в 9 млн. рублей, начинает работать статья 193 УК РФ. Тяжесть наказания будет зависеть от суммы и наличия отягчающих обстоятельств.

Что делать, чтобы избежать нарушений?

Для того, чтобы избежать нарушений, штрафов и ненужной потери времени, необходимо прежде всего соблюдать необходимые сроки, правильно оформлять документацию, проводить сделки в соответствии с требованиями валютного контроля и придерживаться следующих основных правил:

1. Использовать для валютных операций соответствующий счет в уполномоченном банке.

2. Исключить взаиморасчеты в валюте между резидентами.

3. При осуществлении внешнеэкономической деятельности, предоставить в уполномоченный банк информацию о сроках выполнения договора и поступления валюты

4. При работе с нерезидентами, необходимо обеспечить возврат средств за невыполненные второй стороной обязательства, а также обеспечить получение средств в иностранной валюте за предоставленные услуги или поставленные товары.

5. Для переводов средств на счета, открытые за рубежом, необходимо предоставить уведомление налоговой об открытии счета, с отметкой о его получении.

Об этом и многом другом — смотрите наш ролик.