«Ночной бухгалтер». Налоговики сами посчитают ваш налог по УСН

Декларации по УСН отменят, налоговики сами все сделают. Пирожные-мороженыыыя!
Революция
Больше не будет декларации для упрощенщиков «доходы», если они которые используют онлайн-кассы.
Налоговики сами будут рассчитывать налог. Общение с налоговой — только через личный кабинет.
Читайте, когда нас постигнет эта радость.
Можно немного выдохнуть: пока проект предусматривает, что система добровольная.
Еще революция
Вас пугает перспектива введения электронных трудовых книжек?
ПФР успокаивает. Сегодня вот, например, в фонде рассказали о рисках потерять весь стаж из-за электронных трудовых книжек.
И еще революция
Бизнес просит вернуть налог на движимое имущество. О как.
В такие моменты Минфин, надеемся, понимаем, что делать поправки в НК — это не письма-отписки шлепать.
Сегодня, кстати, обсуждали вред писем Минфина.
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Пятничное
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