«Ночной бухгалтер». Налоговики сами посчитают ваш налог по УСН

Декларации по УСН отменят, налоговики сами все сделают. Пирожные-мороженыыыя!

Революция

Больше не будет декларации для упрощенщиков «доходы», если они которые используют онлайн-кассы.

Налоговики сами будут рассчитывать налог. Общение с налоговой — только через личный кабинет.

Читайте, когда нас постигнет эта радость.

Можно немного выдохнуть: пока проект предусматривает, что система добровольная.

Еще революция

Вас пугает перспектива введения электронных трудовых книжек?

ПФР успокаивает. Сегодня вот, например, в фонде рассказали о рисках потерять весь стаж из-за электронных трудовых книжек.

И еще революция

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