Общественные объединения
Общественные объединения обязаны подать отчет в Минюст РФ о своих средствах и имуществе, полученных от иностранных источников, а также предоставить письмо о продолжении деятельности. В состав письма входят:
1. Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании.
Отчет заполняется по форме
и сдается в Минюст РФ ОН0003 не позднее 15 апреля 2020 года. Для этого нужно разместить его на официальном сайте Минюста РФ. Отчет сдается независимо от наличия поступлений: если их не было, отчет сдается нулевым с прочерками вместо сумм.
2. Уведомление о продолжении деятельности.
Уведомление подается в территориальный орган Минюста РФ по почте, лично или через представителя по доверенности. Законодательно срок предоставления не определен, но обязанность подачи ежегодная. Обычно его подают одновременно с отчетом ОН0003.
НКО, выполняющие функции иностранного агента
За данным видом НКО контролирующие органы ведут наиболее пристальный надзор. Отчетность здесь сдается не в территориальное отделение Минюста, а исключительно в Минюст РФ. Подать отчетность можно:
Кроме указанных способов отправки отчетность публикуется на сайте Минюста России по ссылке www.unro.minjust.ru. Сроки публикации не установлены, но лучше сделать это одновременно со сдачей отчетов.
лично или через представителя с доверенностью;
почтой с описью вложения по адресу: 119991, г. Москва, ул. Житная, д.14, Министерство юстиции Российской Федерации;
в форме сканированных электронных документов с использованием сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных услуг.
Иные НКО
Состав отчетности зависит от выполнения НКО следующих критериев:
Если выполняется любой из них, то НКО обязано сдать:
учредители, участники или члены НКО являются гражданами другого государства или лицами без гражданства;
за отчетный период были поступления денег или имущества от иностранных источников;
за отчетный период были поступления денег или имущества на сумму более 3 миллионов рублей.
1. отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководящих органов по форме
; ОН0001
2. отчет о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников по форме
. ОН0002
Если НКО не соответствует ни одному из указанных критериев, достаточно подать уведомление о продолжении деятельности.
Уведомление и отчеты подаются
Помимо отчетов в установленной форме и уведомления о продолжении деятельности есть два дополнительных отчета для отдельных видов НКО. н е позднее 15 апреля 2020 года, путем размещения его на сайте Минюста.
Фонды и благотворительные организации должны ежегодно публиковать
отчеты о своей деятельности. Форма данного отчета не утверждена законодательно и не представляется в Минюст РФ. Отчет формируется организациями в информативной форме и публикуется в свободном доступе, например, на собственном интернет портале. Срок размещения не определен, но формироваться отчет должен ежегодно. Например, так выглядит отчет одного из наших клиентов — благотворительного общественного движения «Искорка Фонд».
Благотворительные организации готовят и сдают в Минюст РФ
отчет благотворительной организации. Отчет сдается руководителем, лицом по доверенности или по почте не позднее 30 марта 2020 года.
Ответственность за непредставление отчетности
Подготовив отчетность, не лишним будет представить отчеты в бумажном виде в Минюст, получив отметку о приеме, которая будет служить подтверждением соблюдения установленных сроков для сдачи отчетов. Формы, необходимые можно скачать на официальном портале Минюста.
При нарушении сроков в адрес НКО выносится предупреждение об устранении нарушений. В предупреждении указывается срок (не менее месяца), в течение которого необходимо представить необходимые отчеты. Если его не выдержать, последствия будут такими:
административный штраф на должностных лиц — от 1 000 до 2 000 рублей или дисквалификация на срок до 3 лет;
административный штраф на юридическое лицо — от 10 000 до 20 000 рублей, исключение из ЕГРЮЛ или ликвидация по решению суда.
Бухгалтерская отчетность
НКО обязаны представлять в налоговые органы бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании денежных средств в срок не позднее 30 марта года следующего за отчетным. НКО, выполняющие функции иностранного агента, не вправе применять упрощенную бухгалтерскую отчетность.
Фонды; НКО, владеющие крупным целевым капиталом; НКО, выполняющие функции иностранного агента, и структурные подразделения иностранных некоммерческих организаций обязаны предоставить аудиторское заключение в региональные органы статистики не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения, но не позднее 31 декабря 2020 года.
Также, с 2017 года организации обязаны в течение трех рабочих дней с даты получения аудиторского заключения разместить сведения о результатах аудита в
Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Налоговая отчетность и отчетность во внебюджетные фонды
В зависимости от наличия объектов налогообложения и выбранной системы налогообложения НКО обязаны сдавать следующие отчеты:
Статистическая отчетность
Состав статистических форм, подлежащих предоставлению в органы государственной статистики, зависит от:
Сформировать перечень форм для конкретной НКО со сроками их подачи можно на
видов экономической деятельности НКО;
информации о категории организации из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России;
иных критериев отбора, установленных указаниями по заполнению конкретных форм. сайте Федеральной службы государственной статистики. Нужно только ввести ИНН, ОГРН или ОКПО этой НКО в соответствующие поля формы.
НКО — это самые человечные хозяйствующие субъекты в российской экономике.