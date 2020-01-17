Общественные объединения

1. Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании.

Отчет заполняется по форме ОН0003 и сдается в Минюст РФ не позднее 15 апреля 2020 года . Для этого нужно разместить его на официальном сайте Минюста РФ. Отчет сдается независимо от наличия поступлений: если их не было, отчет сдается нулевым с прочерками вместо сумм.

2. Уведомление о продолжении деятельности.

Уведомление подается в территориальный орган Минюста РФ по почте, лично или через представителя по доверенности. Законодательно срок предоставления не определен, но обязанность подачи ежегодная. Обычно его подают одновременно с отчетом ОН0003.

НКО, выполняющие функции иностранного агента

лично или через представителя с доверенностью;

почтой с описью вложения по адресу: 119991, г. Москва, ул. Житная, д.14, Министерство юстиции Российской Федерации;

в форме сканированных электронных документов с использованием сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных услуг.

Иные НКО

учредители, участники или члены НКО являются гражданами другого государства или лицами без гражданства;

за отчетный период были поступления денег или имущества от иностранных источников;

за отчетный период были поступления денег или имущества на сумму более 3 миллионов рублей.

1. отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководящих органов по форме ОН0001;

2. отчет о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников по форме ОН0002.

Если НКО не соответствует ни одному из указанных критериев, достаточно подать уведомление о продолжении деятельности.

Уведомление и отчеты подаются н е позднее 15 апреля 2020 года, путем размещения его на сайте Минюста.

Фонды и благотворительные организации должны ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности. Форма данного отчета не утверждена законодательно и не представляется в Минюст РФ. Отчет формируется организациями в информативной форме и публикуется в свободном доступе, например, на собственном интернет портале. Срок размещения не определен, но формироваться отчет должен ежегодно. Например, так выглядит отчет одного из наших клиентов — благотворительного общественного движения «Искорка Фонд».

Благотворительные организации готовят и сдают в Минюст РФ отчет благотворительной организации. Отчет сдается руководителем, лицом по доверенности или по почте не позднее 30 марта 2020 года.

Ответственность за непредставление отчетности

При нарушении сроков в адрес НКО выносится предупреждение об устранении нарушений. В предупреждении указывается срок (не менее месяца), в течение которого необходимо представить необходимые отчеты. Если его не выдержать, последствия будут такими:

административный штраф на должностных лиц — от 1 000 до 2 000 рублей или дисквалификация на срок до 3 лет;

административный штраф на юридическое лицо — от 10 000 до 20 000 рублей, исключение из ЕГРЮЛ или ликвидация по решению суда.

Бухгалтерская отчетность

Фонды; НКО, владеющие крупным целевым капиталом; НКО, выполняющие функции иностранного агента, и структурные подразделения иностранных некоммерческих организаций обязаны предоставить аудиторское заключение в региональные органы статистики не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения, но не позднее 31 декабря 2020 года.

Также, с 2017 года организации обязаны в течение трех рабочих дней с даты получения аудиторского заключения разместить сведения о результатах аудита в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Налоговая отчетность и отчетность во внебюджетные фонды

Статистическая отчетность

видов экономической деятельности НКО;

информации о категории организации из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России;

иных критериев отбора, установленных указаниями по заполнению конкретных форм.

НКО — это самые человечные хозяйствующие субъекты в российской экономике.