Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Ваши сообщения, счета, звонки, письма: кто еще подберется к этому поближе

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Силовикам облегчат онлайн-доступ к данным всех жителей страны.

Новые права оперативников

Все силовики, ведущие оперативно-розыскную деятельность, уже к 2024 году смогут получить доступ к самым разным нашим данным в режиме онлайн.

Речь о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Читайте подробности от Большого брата.

ЕНВД в 2020 году

О том, что уже есть и чего все еще нет.

Маркировка

С марта 2020 года вступает в силу запрет на продажу обуви без цифровых кодов государственной системы маркировки Честный ЗНАК. Выпуск таких кодов для нанесения на остатки обуви прекратится уже 29 февраля.

Как бизнесу подготовиться к маркировке обуви? Где заказать коды? Как маркировать остатки?

markirovkaobuvi2020.ru — практический разбор и ответы на ваши вопросы. А также выставка готовых решений для бизнеса!

Конференция-практикум «Маркировка обуви — 2020» от #ЦРПТ, #ПлатформаОФД и экспертов отрасли.

18 февраля, Москва, ЦДП, 11:00

Новый фейк

Вся сеть опять забита ерундой. Пишут, что ФНС с июля будет контролировать счета граждан и вызывать на допросы.

Рассказываем, как на самом деле.

Смешные (на самом деле, нет) истории

Он вам не Мишаня.  Большое расследование Навального о владениях Мишустина.

О как. Один ИП случайно «закрыл» другого ИП.

Ваша смешная (на самом деле, нет) редакция

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