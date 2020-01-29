«Ночной бухгалтер». Ваши сообщения, счета, звонки, письма: кто еще подберется к этому поближе

Силовикам облегчат онлайн-доступ к данным всех жителей страны.
Новые права оперативников
Все силовики, ведущие оперативно-розыскную деятельность, уже к 2024 году смогут получить доступ к самым разным нашим данным в режиме онлайн.
Речь о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Читайте подробности от Большого брата.
ЕНВД в 2020 году
О том, что уже есть и чего все еще нет.
Маркировка
С марта 2020 года вступает в силу запрет на продажу обуви без цифровых кодов государственной системы маркировки Честный ЗНАК. Выпуск таких кодов для нанесения на остатки обуви прекратится уже 29 февраля.
Как бизнесу подготовиться к маркировке обуви? Где заказать коды? Как маркировать остатки?
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Конференция-практикум «Маркировка обуви — 2020» от #ЦРПТ, #ПлатформаОФД и экспертов отрасли.
18 февраля, Москва, ЦДП, 11:00
Новый фейк
Вся сеть опять забита ерундой. Пишут, что ФНС с июля будет контролировать счета граждан и вызывать на допросы.
Рассказываем, как на самом деле.
Смешные (на самом деле, нет) истории
Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина.
О как. Один ИП случайно «закрыл» другого ИП.
Ваша смешная (на самом деле, нет) редакция