«Ночной бухгалтер». Уголовка за маркировку: что обещают власти

Еще никто толком не разобрался в маркировке, но уже все опасаются.
И правильно делают
За подделку маркировки на товарах введут уголовную ответственность.
Речь идет о парфюмерии, сигаретах, обуви, шинах, некоторых видах одежды и белья, фотооборудовании, а также всех товарах, которые входят в перечень обязательной идентификации.
Законопроект уже готовят.
Есть и позитивное предложение: для самозанятых просят льготы по маркировке товаров. Но перерастет ли оно в законопроект — большой вопрос.
Будет меньше мошенничеств?
Рассказываем, что за письмо из налоговой, которое приходит директорам.
В них инспекция предупреждает, что человек зарегистрирован в качестве директора, сведения о нем попали в ЕГРЮЛ. И одновременно спрашивает: никто за вас заявление не подавал?
Обзор: единственный и неповторимый
За 5 минут — вся прошлая неделя на «Клерке»:
«Обналичку задушат по-новому. Все про сдачу СЗВ-ТД. Новый штраф 1,5 млн из-за отчетности».
Почему вам не смешно?
У нашей редакции есть любимчики среди блогеров — «Бухгалтерия Ада слушает». Они пилят уморительные посты про жизнь бухгалтеров.
Очередной перл — «Где НДС?! WTF или годовой отчет глазами аутсорсера». Мы смеялись. Но в нашей непростой бухгалтерской тусовке много таких, кто не оценил. Что не так?
Ну хоть вот это вам смешно? Ведущая федерального канала не сдержала смеха после сюжета о том, что соцвыплаты повысят на три процента: льготы составят чуть больше 1,5 тыс рублей, 900 из которых можно потратить на необходимые медикаменты, еще 137 рублей вложить на путевку в санаторий, а оставшиеся деньги потратить на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно.
НАМ СМЕШНО!
Ваша хи-хи редакция