«Ночной бухгалтер». Уголовка за маркировку: что обещают власти

Еще никто толком не разобрался в маркировке, но уже все опасаются.

И правильно делают

За подделку маркировки на товарах введут уголовную ответственность.

Речь идет о парфюмерии, сигаретах, обуви, шинах, некоторых видах одежды и белья, фотооборудовании, а также всех товарах, которые входят в перечень обязательной идентификации.

Законопроект уже готовят.

Есть и позитивное предложение: для самозанятых просят льготы по маркировке товаров. Но перерастет ли оно в законопроект — большой вопрос.

Будет меньше мошенничеств?

Рассказываем, что за письмо из налоговой, которое приходит директорам.

В них инспекция предупреждает, что человек зарегистрирован в качестве директора, сведения о нем попали в ЕГРЮЛ. И одновременно спрашивает: никто за вас заявление не подавал?

За 5 минут — вся прошлая неделя на «Клерке»:

Почему вам не смешно?

У нашей редакции есть любимчики среди блогеров — «Бухгалтерия Ада слушает». Они пилят уморительные посты про жизнь бухгалтеров.

Очередной перл — «Где НДС?! WTF или годовой отчет глазами аутсорсера». Мы смеялись. Но в нашей непростой бухгалтерской тусовке много таких, кто не оценил. Что не так?

Ну хоть вот это вам смешно? Ведущая федерального канала не сдержала смеха после сюжета о том, что соцвыплаты повысят на три процента: льготы составят чуть больше 1,5 тыс рублей, 900 из которых можно потратить на необходимые медикаменты, еще 137 рублей вложить на путевку в санаторий, а оставшиеся деньги потратить на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно.

НАМ СМЕШНО!

Ваша хи-хи редакция