Обналичку задушат по-новому. Все про сдачу СЗВ-ТД. Новый штраф 1,5 млн из-за отчетности. Неделя на «Клерке»

Ловите мануал по сдаче нового отчета СЗВ-ТД. В банках массовые облавы на обнальные конторы. Штраф за несдачу баланса — до полутора миллионов рублей: здравствуй, новый КоАП. Недельный обзор «Клерка».

Темы недели

1. Главное и новое — это СЗВ-ТД. Ловите подборку основного:

2. Развенчиваем мифы (но не все, к сожалению) про контроль за личными картами:

ТОП-5 новостей

1. По новому КоАП за несдачу баланса фирму оштрафуют на 1,5 миллиона рублей.

2. Обналичку решили истребить. Новый жесткий метод.

3. Будет меньше шансов получить уголовку за налоги.

4. Единый налоговый платеж введут для ИП и юрлиц.

5. Налоговая шлет устаревшие требования, чтобы вы заплатили дважды?

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1. Так введут или нет новые штрафы за ПДД?

2. Домохозяйкам хотят платить госпособие в 12 000 рублей.

3. Вся соль будет с йодом.

«Ночной бухгалтер»

За 3 февраля: И по уклонению от уплаты налогов бывают хорошие новости;

За 4 февраля: На что ПФР потратит деньги от повышения пенсионного возраста? Спойлер: вам это не понравится;

За 5 февраля: Опять двойные списания. Или налоговики и сами устрадались от программы (ага-ага);

За 6 февраля: Еще одна проблема с СЗВ-ТД;

За 7 февраля: Вальпургиева ночь обналички. Росфинмониторинг сказал банкам «фас».

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Эволюция путинских выплат. Кто получит пособия на детей старше 3 лет?

На пообсуждать

1. ФНС изучает соцсети предпринимателей.

2. Рост доходов населения может обрушить экономику. И при чем тут СССР.