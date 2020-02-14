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Таблица. Сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2020 года
|Бланк декларации, расчета, сведений
Утвержден
Срок сдачи
Фонд социального страхования
|Подтверждение основного вида экономической деятельности за 2019 год
|Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 № 55
|15 апреля
|Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
|Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)
20 апреля (в бумажном виде)
27 апреля(в форме электронного документа)
НДФЛ
|Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.15 (ред. от 17.01.2018)
30 апреля
Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование, электронные трудовые книжки
|СВЗ-ТД Сведения о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки)
|Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п
17 февраля
16 марта
15 апреля
|СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
|Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п
17 февраля
16 марта
15 апреля
|ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
|Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п
|20 апреля
|Расчет по страховым взносам
|Приказ ФНС России № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019 Новая форма!
30 апреля
НДС, акцизы и алкоголь
|Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за I квартал 2020 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
|Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
20 апреля
|Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза
|Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
20 февраля
20 марта
20 апреля
|Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 28.12.2018)
27 апреля
|Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016 (за январь-февраль). Приказ ФНС России № ММВ-7-3/544@от 21.09.2018 (за март)
25 февраля
25 марта
27 апреля
Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016
25 февраля
25 марта
27 апреля
Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)
|Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (ред. от 29.12.2018)
|20 апреля
ЕНВД
|Налоговая декларация по ЕНВД
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/414@ от 26.06.2018
20 апреля
Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007
20 апреля
Налог на прибыль
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
|Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@
28 февраля
30 марта
28 апреля
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
|Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@
28 апреля
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
|Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
28 февраля
30 марта
28 апреля
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
|Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@
|28 апреля
|Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
|Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
28 апреля
|Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
|Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
28 февраля
30 марта
28 апреля
НДПИ
Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
Приказ ФНС № ММВ-7-3/197@ от 14.05.2015 (ред. от 17.04.2017) - за январь, февраль
Приказ ФНС России № ММВ-7-3/827@ от 20.12.2018 - за март
2 марта
31 марта
30 апреля
Водный налог
|Налоговая декларация по водному налогу
|Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015
20 апреля
Налог на игорный бизнес
|Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
|Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017)
20 февраля
20 марта
20 апреля
Сроки сдачи отчетности за 2019 год можно найти в этой таблице.