«Ночной бухгалтер». Налоговики приготовились зачищать ИП

ЕГРЮЛ подмели, теперь возьмутся на ЕГРИП.

Осень, осень, ну давай ИП мы сбросим

Региональные УФНС готовятся к масштабной чистке ЕГРИП.

Со второго полугодия налоговики начнут работу по исключению недостоверных данных из реестра.

Поправки в закон, которые дают им на это право, вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Это затронет, в первую очередь, тех, кто давно не ведет деятельность.

По кому еще пройдутся налоговики?

Ваше любименькое

Нежно о главном.

1Сэсочка

До завтра эксперты прямо на «Клерке» отвечают на любые вопросы про «1С: Бухгалтерия».

Успевайте.

Управленочка

Вот вы не любите управленческий учет, а тут люди рассказывают, что после его внедрения «Лексус» купили...

Бухгалтерский учетитик

Зачем нужна реформа бухучета?

Бухгалтерам это должно нравиться, но нет...

Бухгалтерский юморок

Опять постапокалиптика на «Клерке»: 2200 год: пенсия в 118 лет, почка за налоги, маркировка наркотиков.

Ваша любименькая редакция