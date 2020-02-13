«Ночной бухгалтер». Налоговики приготовились зачищать ИП

ЕГРЮЛ подмели, теперь возьмутся на ЕГРИП.
Осень, осень, ну давай ИП мы сбросим
Региональные УФНС готовятся к масштабной чистке ЕГРИП.
Со второго полугодия налоговики начнут работу по исключению недостоверных данных из реестра.
Поправки в закон, которые дают им на это право, вступят в силу с 1 сентября 2020 года.
Это затронет, в первую очередь, тех, кто давно не ведет деятельность.
По кому еще пройдутся налоговики?
Ваше любименькое
Нежно о главном.
1Сэсочка
До завтра эксперты прямо на «Клерке» отвечают на любые вопросы про «1С: Бухгалтерия».
Управленочка
Вот вы не любите управленческий учет, а тут люди рассказывают, что после его внедрения «Лексус» купили...
Бухгалтерский учетитик
Бухгалтерам это должно нравиться, но нет...
Бухгалтерский юморок
Опять постапокалиптика на «Клерке»: 2200 год: пенсия в 118 лет, почка за налоги, маркировка наркотиков.
Ваша любименькая редакция