Управленка и «Лексус»: почему ваш директор это захочет

Ещё в конце 2018-го к нам на внедрение управленки пришёл клиент. Типичный производственник с приличной маржой в 52%, но с полным раздраем в финансах.

Запрос был такой: повысить эффективность производственных процессов и начать больше зарабатывать. В шутку сказал, что хочет купить жене «Лексус».

Мы работали с ним год, и вот что получилось благодаря нашим совместным усилиям:

1. Провели финансовый анализ компании, посчитали основные показатели. 2. Выявили, что оборачиваемость запасов слишком низкая, 26 дней на 1 оборот. 3. Клиент договорился с постоянными покупателями о согласовании предварительных планов на продажи. Теперь можно планировать производство продукции на 2 недели вперёд. 4. Так же согласовал эти планы с поставщиком, договорился о поставках к этому сроку. 5. С нашей помощью внедрили технологию 5С и стандартизированную работу. 6. Провели анализ рабочих мест персонала, поняли, что рабочий теряет 20% свободного времени только на передвижения по цеху. 7. Модернизировали рабочие столы, ввели логиста и организовали поставку комплектующих в рабочие зоны. Квадратура рабочей зоны снизилась с 85 квадратных метров до 47. 8. Разработали систему хранения запасов, заказали стеллажи. Освободили место на складе. 9. Поняли, что 30% помещения освободилась и не используется. 10. В итоге клиент принял решение об аренде другого помещения, более дешевого по стоимости исходя из квадратных метров. Стоимость аренды первоначальная 900 тысяч рублей/ месяц. Стоимость аренды новая 700 тысяч рублей/месяц. 11. Высвободилось 2,4 млн рублей в год. 12. Клиент купил «Лексус».

Что мы применяли в этом кейсе: финансовый анализ, производственный анализ, фотография рабочего дня, система 5С, стандартизированная работа, поставка «точно в срок».

Из факторов экономии здесь я указала только аренду как наиболее характерную статью расходов. Без учета повышения производительности. Поскольку этот эффект в полной мере проявится позднее.