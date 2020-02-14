«Ночной бухгалтер». Путин рассказал, что будет с индексацией для работающих пенсионеров

Ах, да, и еще всех с Днем святого Валентина!

Мы запутались...

Пенсии работающим не индексировались с 2016 года, и сейчас неработающий пенсионер получает примерно на 30 % больше, чем работающий.

Президенту задали вопрос: как он считает, что надо делать с индексацией?

Ответ такой:

«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать».

Но есть нюансы.

Отписывайтесь в комментах, если поняли.

Не больше понимания у народа и про продажу контрольного пакета Сбербанка:

Еще про пенсии

100 млн пенсионеров попросят поменять паспорта. В стране могут ввести новый возраст получения паспорта с бессрочным действием.

А вот весёлые картинки Пенсионного Фонда для подрастающего поколения.

Тыжбухгалтер

Любимая многими рубрика.

Сегодня обсуждали, может ли главбух стать вторым единоличным органом в компании (да-да, именно это и обсуждали).

Неудивительно, что при такой ответственной работе у бухгалтеров слабеет бдительность и они уходят в секты.

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