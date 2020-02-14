Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Путин рассказал, что будет с индексацией для работающих пенсионеров

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Ах, да, и еще всех с Днем святого Валентина!

Мы запутались...

Пенсии работающим не индексировались с 2016 года, и сейчас неработающий пенсионер получает примерно на 30 % больше, чем работающий.

Президенту задали вопрос: как он считает, что надо делать с индексацией?

Ответ такой:

«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать».

Но есть нюансы.

Отписывайтесь в комментах, если поняли.

Не больше понимания у народа и про продажу контрольного пакета Сбербанка:

«Мутная сделка с контрольным пакетом Сбера: „У Путина и Правительства нет достойных инфраструктурных идей, через которые развивать страну“».

Еще про пенсии

Тыжбухгалтер

Любимая многими рубрика.

Сегодня обсуждали, может ли главбух стать вторым единоличным органом в компании (да-да, именно это и обсуждали).

Неудивительно, что при такой ответственной работе у бухгалтеров слабеет бдительность и они уходят в секты.

Как легально оптимизировать налоги и защитить бизнес в 2020 году?

4-5 марта 2020 года! Новый бизнес-интенсив для главбухов и собственников бизнеса.

Основные темы:

1. Защита от уголовного преследования;

2. Построение группы компаний без «дробления»;

3. Получение налички на нужды собственников;

4. Снижение налоговой нагрузки;

5. Защита активов бизнеса и личных.

16 часов анализа арбитражной практики 2019-2020 гг. от одного из ведущих экспертов в РФ по налоговой и корпоративной безопасности.

Узнайте подробности на сайте>>>

Ваша влюбленная в «Клерк» редакция

Отключить рекламу

Мероприятия

Отключить рекламу