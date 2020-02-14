«Ночной бухгалтер». Путин рассказал, что будет с индексацией для работающих пенсионеров

Ах, да, и еще всех с Днем святого Валентина!
Мы запутались...
Пенсии работающим не индексировались с 2016 года, и сейчас неработающий пенсионер получает примерно на 30 % больше, чем работающий.
Президенту задали вопрос: как он считает, что надо делать с индексацией?
Ответ такой:
«Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать».
Отписывайтесь в комментах, если поняли.
Не больше понимания у народа и про продажу контрольного пакета Сбербанка:
«Мутная сделка с контрольным пакетом Сбера: „У Путина и Правительства нет достойных инфраструктурных идей, через которые развивать страну“».
Еще про пенсии
- 100 млн пенсионеров попросят поменять паспорта. В стране могут ввести новый возраст получения паспорта с бессрочным действием.
- А вот весёлые картинки Пенсионного Фонда для подрастающего поколения.
Тыжбухгалтер
Любимая многими рубрика.
Сегодня обсуждали, может ли главбух стать вторым единоличным органом в компании (да-да, именно это и обсуждали).
Неудивительно, что при такой ответственной работе у бухгалтеров слабеет бдительность и они уходят в секты.
Как легально оптимизировать налоги и защитить бизнес в 2020 году?
4-5 марта 2020 года! Новый бизнес-интенсив для главбухов и собственников бизнеса.
Основные темы:
1. Защита от уголовного преследования;
2. Построение группы компаний без «дробления»;
3. Получение налички на нужды собственников;
4. Снижение налоговой нагрузки;
5. Защита активов бизнеса и личных.
16 часов анализа арбитражной практики 2019-2020 гг. от одного из ведущих экспертов в РФ по налоговой и корпоративной безопасности.
Ваша влюбленная в «Клерк» редакция