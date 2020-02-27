«Ночной бухгалтер». Налоговики взялись за ваши дивиденды

Налоговики заваливают запросами на документы по выплате дивидендов.

Зачем им это?

Зачем, зачем?! Чтобы стрясти с вас больше денег.

В «Красном уголке бухгалтера» живое обсуждение. Говорят, что УФНС спустили инспекциям команду «фас» на дивиденды.

Посмотрите, какие документы требуют.

Если в доках будет что-то не так, налоговики потребуют уточненки по РСВ. С вытекающими недоимками по взносам.

Скайнет по-русски

Общение компаний с налоговиками будет только онлайн.

Вершителем налоговых судеб в этот раз предстал мэр Москвы Собянин (он, конечно, про сбой в налоговом ПО не слышал?).

Он заявил, что взаимодействие между налогоплательщиками и ФНС должно складываться исключительно в электронном формате.

Особенно, по словам мэра, это касается юридических лиц.

Ура-ура, как мы все ждем цифрового будущего!

В тему: чем плох новый сервис ФНС для подбора налогового режима.

Ваша почему-почему? потому! редакция