«Ночной бухгалтер». Налоговики взялись за ваши дивиденды

Налоговики заваливают запросами на документы по выплате дивидендов.
Зачем им это?
Зачем, зачем?! Чтобы стрясти с вас больше денег.
В «Красном уголке бухгалтера» живое обсуждение. Говорят, что УФНС спустили инспекциям команду «фас» на дивиденды.
Посмотрите, какие документы требуют.
Если в доках будет что-то не так, налоговики потребуют уточненки по РСВ. С вытекающими недоимками по взносам.
Скайнет по-русски
Общение компаний с налоговиками будет только онлайн.
Вершителем налоговых судеб в этот раз предстал мэр Москвы Собянин (он, конечно, про сбой в налоговом ПО не слышал?).
Он заявил, что взаимодействие между налогоплательщиками и ФНС должно складываться исключительно в электронном формате.
Особенно, по словам мэра, это касается юридических лиц.
Ура-ура, как мы все ждем цифрового будущего!
В тему: чем плох новый сервис ФНС для подбора налогового режима.
Три «почему» дня
1. Почему деньги лучше хранить в долларах.
2. Почему надо хранить документы в компании по-новому.
Ваша почему-почему? потому! редакция