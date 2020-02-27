Почему деньги лучше хранить в долларах

Когда учишься на МВА, начинаешь немного иначе рассуждать об экономике. Более масштабно и глобально. Не только исходя из убеждений, которые нам навязывают СМИ и знакомые, а опираясь на цифры и факты.

Так почему же я все время советую хранить сбережения в долларах, вопреки распространенной вере в «деревянный»?

Во-первых, экономика США была и остаётся одной из самых богатых и крупных. Взгляните на картинку в карусели.

Во-вторых, структура ВВП США представлена разнообразными отраслями: IT-технологии, финансовый сектор, сельское хозяйство, авиастроение, электроника, промышленность, полезные ископаемые, телекоммуникации. Очевидно, что этой стране явно есть что предложить миру, помимо углеводородов.

В-третьих, власть в Америке сменяемая. История уже не раз показывала нам преимущество данного вида правления.

В-четвёртых, как в бизнесе существуют обычаи делового оборота, так и среди инвесторов есть свои негласные правила: в случае непредвиденных ситуаций в мире уходить в доллар. Почему? Из-за пунктов, описанных выше.

Ситуация с коронавирусом в полной мере подтвердила данный факт.

Ну и самое главное. К вашим 30-40 годам у вас и так уже есть сформированные активы в рублевой зоне — квартиры, машины, бизнес. Так почему бы не дифференцировать свой портфель и не прикупить доллары?

P.S. В евро я советую хранить деньги только, если вы много путешествуете в еврозоне. В остальных случаях это бессмысленно, поскольку евро обесценивается по отношению к доллару