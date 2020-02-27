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Зачем налоговая требует документы по дивидендам

ФНС ищет все новые пути пополнения бюджета. Теперь взялись за дивиденды. Вот что рассказали в Красном уголке бухгалтера:

«Одному клиенту пришло уведомление о предоставлении документов по выплате дивидендов. Налоговую пока(!) интересует, есть ли решения за последние 3 года, все ли правильно прописано в Уставе»

Оказалось, что это тренд сезона:

«Нас тоже по дивидендам проверяли. Сказали что пришла разнарядка из УФНС проверять у всех дивиденды»

«Второй год одни и те же вопросы после сдачи 6-ндфл »

А вот и причина такого повышенного интереса:

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«У нас тоже так было. Как я поняла посыл такой: если дивиденды выплаченты с нарушением, то это и не дивиденды. Будьте добры подать уточненки по РСВ»

Т.е. интерес налоговой — доначислить страховые взносы.

В этом году ситуация обострится: налоговая будет шерстить уставы и требовать нотариальное удостоверение решений общего собрания участников. Подробности в статье Почему до утверждения годовой отчетности ООО за 2019 год вам надо изменить устав

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