Зачем налоговая требует документы по дивидендам

Как это "вопросом на вопрос" Вы же Митяй, а не "дядя Миша"? )))И с чего это Вы взяли, что США пар...
просто, столкнулась,в последнее время, с б/у ип-шников, который, кстати сказать, они вести и не о...
Я таки вам вопросом на вопрос отвечу: а зачем паразит хозяина не убивает, а просто соки медленно ...
Разве там написано о том, что это мое личное мнение?Мнения слышал разные - "хорошо, что это услуг...
Вот только-только мне одна Дама в 7720 приглянулась, и вот опять(((Ну что за власть такая, право ...
да причем тут я? или мнение каких то банковских клерков? Вы лучше почитайте повнимательнее наше с...
Доброго дня скажите пожалуйста правильно я поняла? если мне надо корр. -стаж сдать за 2019 год то...
Как много суеты из-за 100 тыс. рублей))) Больше ведь налом нельзя между юриками. Стоит ли так муч...
Вопрос можно?Почему это государство не убивает кучу народов, просто кучу, я бы сказал, абсолютное...
Сорри, мне показалось, что это на ушки Вашего аватара был намек))) А оригинал цитаты я поленился ...
Ага, введут новую статью расходов и повысят нам налоги
Вы про счета забыли!Выставил счет покупателю, пробил чек. Покупатель оплатил товар - пробил чек. ...
Вот так будет правильней, имхо.
Вы думаете Кошки Рулят - эльфийка? ))
1% страховых взносов с доходов свыше 300 тыс.рублей В ГОД, уплачивается не позднее 1 июля следующ...
Валюта государства, замахнувшегося на Марс и во второй раз на Луну - внушает по определению)))"Вс...
Писали бы проще - хранить в баксах надо потому, что на протяжении всей новейшей истории доллар по...
У депутата (прокурора, судьи, министра, вставить по вкусу) спрашивают: — А вам не стыдно, что ваш...
И снова НЕ_чиновники должны страдать?)))
В России и "не российского разлива" ценности особой не имеет, бо не работает в местных условиях.....
Если бы в России социальные и подоходные налоги платитили сами граждане/получатели дохода, то и с...
Аграфку (Эльфийку) с мышью перепутать? Ну, за такое Высшее существо (первый человекоподобный биол...
Дак это же скорее всего МБА "российского разлива" - оно никому не нужно и ценности не имеет вовсе...
А не проще запретить китайцам производить дорогие ноутбуки?...
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То есть все наши электронные книжки будут зависеть от американских санкций. Ну прямо круто....
Да даже побриться не сможем, если на "Жилетты" санкции введут. Где она та "Нева"?)))...
Все понятно, потому что у США "крупная экономика" и потому что "все так делают". Стоило поучиться...
А есть презентация какая-нибудь подробная про то, как сервис работает? Как-то нет времени самому ...
ну если он на ЕНВД, то да, а все остальное не прокатит...
Только вот у отца там мойка и автосервис (емнип), а так таки да, пенсионЭры. Отец, кстати, попыта...
Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помощи в простом вопросе:Каким образом следует поступат...
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А почему не Евро? Я бы вообще проголосовал за CHF. Слишком...."для гурманов"?)))...
так им можно... Полагаю, что в древе родства будет вся информация о всех доходах каждого и уже ...