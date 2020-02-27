Зачем налоговая требует документы по дивидендам

MaxC Как это "вопросом на вопрос" Вы же Митяй, а не "дядя Миша"? )))И с чего это Вы взяли, что США пар... Почему деньги лучше хранить в долларах

mityai Я таки вам вопросом на вопрос отвечу: а зачем паразит хозяина не убивает, а просто соки медленно ... Почему деньги лучше хранить в долларах

MaxC Вот только-только мне одна Дама в 7720 приглянулась, и вот опять(((Ну что за власть такая, право ... Общение с налоговиками будет только онлайн. Никаких личных визитов?

PRH190882 Доброго дня скажите пожалуйста правильно я поняла? если мне надо корр. -стаж сдать за 2019 год то... Как правильно корректировать СЗВ-СТАЖ

MaxC Как много суеты из-за 100 тыс. рублей))) Больше ведь налом нельзя между юриками. Стоит ли так муч... При отгрузке товаров без оплаты надо пробить чек ККТ

MaxC Вопрос можно?Почему это государство не убивает кучу народов, просто кучу, я бы сказал, абсолютное... Почему деньги лучше хранить в долларах

MaxC Сорри, мне показалось, что это на ушки Вашего аватара был намек))) А оригинал цитаты я поленился ... 15 коротких ответов ПФР про электронные трудовые книжки

Над.К 1% страховых взносов с доходов свыше 300 тыс.рублей В ГОД, уплачивается не позднее 1 июля следующ... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

MaxC Валюта государства, замахнувшегося на Марс и во второй раз на Луну - внушает по определению)))"Вс... Почему деньги лучше хранить в долларах

mityai Писали бы проще - хранить в баксах надо потому, что на протяжении всей новейшей истории доллар по... Почему деньги лучше хранить в долларах

Бабловед У депутата (прокурора, судьи, министра, вставить по вкусу) спрашивают: — А вам не стыдно, что ваш... ФНС формирует семейное древо плательщиков

MaxC В России и "не российского разлива" ценности особой не имеет, бо не работает в местных условиях..... Почему деньги лучше хранить в долларах

Бабловед Если бы в России социальные и подоходные налоги платитили сами граждане/получатели дохода, то и с... Английский COCAINE – вот к чему надо стремиться российским налоговикам

MaxC Аграфку (Эльфийку) с мышью перепутать? Ну, за такое Высшее существо (первый человекоподобный биол... 15 коротких ответов ПФР про электронные трудовые книжки

Afrikan Дак это же скорее всего МБА "российского разлива" - оно никому не нужно и ценности не имеет вовсе... Почему деньги лучше хранить в долларах

Afrikan А не проще запретить китайцам производить дорогие ноутбуки?... Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки

Женская логика То есть все наши электронные книжки будут зависеть от американских санкций. Ну прямо круто.... 15 коротких ответов ПФР про электронные трудовые книжки

MaxC Да даже побриться не сможем, если на "Жилетты" санкции введут. Где она та "Нева"?)))... 15 коротких ответов ПФР про электронные трудовые книжки

Wern Все понятно, потому что у США "крупная экономика" и потому что "все так делают". Стоило поучиться... Почему деньги лучше хранить в долларах

Лион ну если он на ЕНВД, то да, а все остальное не прокатит... ФНС формирует семейное древо плательщиков

MaxC Только вот у отца там мойка и автосервис (емнип), а так таки да, пенсионЭры. Отец, кстати, попыта... ФНС формирует семейное древо плательщиков

MaxC А почему не Евро? Я бы вообще проголосовал за CHF. Слишком...."для гурманов"?)))... Почему деньги лучше хранить в долларах