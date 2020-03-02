«Ночной бухгалтер». Собак обложат налогом

В регионах хотят заставить владельцев собак платить. За чужие грехи.

Только от жизни собачей бывает фискал кусачим

Города продвигают введение налога на владельцев собак.

Логика суперская: бюджет тратит много денег на отлов, чипирование и вакцинацию бездомных собак. Значит, должны платить владельцы домашних питомцев.

Предложения ввести налог или промаркировать хвосты звучат в России регулярно. Потому властям что обидно, что что-то есть, а с него еще не платится налог.

Вот такой кот Шредингера.

5 марта пройдет семинар «Бухучёт: все изменения — 2020. Изменения в законе о бухучёте и формах отчётности. ПБУ 18/02, ПБУ 16/02, ФСБУ 25/2018». Рассмотрим: — основные изменения в ПБУ 18/02 (приказ Минфина России — обязателен к применению с 01.01.2020); — изменение форм бухгалтерской отчетности; — новая редакция ПБУ 16/02 (теперь для всех!). Для профессиональных бухгалтеров возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации! Зарегистрироваться

Обзоры, которые вы любите

Недельный обо всем (кратко): «Налоговики подбираются к вашим дивидендам. Отличная новость для ИП на упрощенке».

Новостной (тоже краткий): «Отмена деклараций и снижение взносов. Чем вкусным нас задабривает ФНС».

Изменения, которые вы не любите

Клерки — ретрограды. Чего только стоили холивары последних месяцев о том, что бухгалтерам пора осваивать управленку (кстати, с тем же автором сегодня запустили курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция»).

Новая тема для обсуждений (раздражений) — финансисты массово изучают Java. Да-да, мы про язык программирования...

Ваша добрая, как питбуль без налога редакция