Налоговики подбираются к вашим дивидендам. Отличная новость для ИП на упрощенке. Такая разная неделя на «Клерке»

Похоже, что споры об 1% взносов для упрощенки завершились в пользу ИП. Налоговикам дали разнарядку без боя не «пропускать» выплату дивидендов. Главное за неделю на «Клерке».
Темы недели
1. Да неужели?!
КС РФ фактически подтвердил право ИП на упрощенке при расчете страховых взносов учитывать расходы.
2. Налоговики будут копаться в ваших дивидендах:
ТОП-3 новостей
1. Сбой в личных кабинетах ИП. Взносы улетают в пени, платежи в другие налоговые.
2. Грабительские штрафы для автомобилистов отменяются.
3. Общение с налоговиками будет только онлайн. Никаких личных визитов?
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«Ночной бухгалтер»
За 25 февраля: Важно! ПФР рассказал, что теперь делать с бумажной трудовой;
За 26 февраля: Налоговики записывают взносы ИП не туда;
За 27 февраля: Налоговики взялись за ваши дивиденды;
За 28 февраля: Бухгалтеров начали проверять на полиграфе.
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