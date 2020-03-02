Отмена деклараций и снижение взносов. Чем вкусным нас задабривает ФНС

Ну надо же во что превращается ФНС… Под толстым слоем макияжа можно подумать действительно приличная служба:

– Декларацию по УСН отменяет и собирается считать налог сама. Люди пишут: здорово, конечно, но безопаснее самим справляться.

– Вслед начальникам сверху трубит про снижение страховых взносов. Но мы-то понимаем, что это пыль в глаза.

– Запустила сервис по подбору налогового режима. Сладкая пилюля для тех, кто теряет ЕНВД. Реальной пользы – ноль, но премию уже можно выписать.

– Включила новый ЛК для ИП: а он уже сбоит и не для всех удобен

Но умоешь ее, а там выясняется:

Платежи ИП улетают не туда

Всплывают старые друзья (схематозники?) начальства

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Налоги собирает неэффективно, аж регионам приходится доплачивать миллионы экспертам за советы по взысканию.

Не регистрирует малый бизнес без офиса.

И, кстати, еще против того, чтобы богатые платили большой НДФЛ, а бедные маленький.

Цифры, который все обсуждали:

В 8 млн обходятся стране один новорожденный. Это как так вообще?

18 тыс. рублей – о такой пенсии мечтают пенсионеры

466 617 рублей – маткапитал за первого ребенка

3 тыс. рублей – штраф за быструю езду, от которого нас, возможно, спасут (взамен на лояльность 22 апреля???).

Как будут считать доход семьи для назначения детских пособий

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Отчетность и другие бумажки

Работодатели теперь обязаны выдавать сотрудникам новый документ: СТД-Р

Как ФНС будет принимать бухотчетность в ГИРБО.