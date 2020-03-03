«Ночной бухгалтер». Чем шокированы бухгалтеры, которые сдают отчетность в другие города

Часовые пояса подставляют бухгалтеров с отчетность в ИФНС и ПФР.

По московскому или местному?

А вы знаете, что налоговая отчетность принимается по московскому времени, а отчетность в ПФР — по местному?

Бухгалтеры-аутсорсеры завалили «Красный уголок бухгалтера» жалобами, что из-за этой путаницы попадают на штрафы.

Почитайте грустные истории.

Что затеял Мишустин

Под налоговый мониторинг попадут тысячи предприятий.

Это когда налоговикам дают доступ прямо в учетную систему, и они видят все операции онлайн. Б-р-р-р!

Кстати, сегодня ДР у Мишустина: поздравляем тут.

Что затеял Сбер

Путин встретился с Грефом. Говорят, последний этой встречи усиленно добивался.

Греф без искусственного интеллекта не Греф. Он объявил, что Сбер завершил работу над какой-то суперской платформой (мол, не хуже Амазона и Гугла).

Еще говорили про охотничьи билеты (а почему нет?).

Секта или не секта?

У нас в блогах на днях был пост про партнерскую программу облака 1С. В комментариях, как и принято на «Клерке», сплошной скепсис.

А вдруг партнерки — это похлеще сетевого бизнеса? Сделали большой обзор, сравнив, сколько можно заработать в разных сервисах.

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