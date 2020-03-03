«Ночной бухгалтер». Чем шокированы бухгалтеры, которые сдают отчетность в другие города

Часовые пояса подставляют бухгалтеров с отчетность в ИФНС и ПФР.
По московскому или местному?
А вы знаете, что налоговая отчетность принимается по московскому времени, а отчетность в ПФР — по местному?
Бухгалтеры-аутсорсеры завалили «Красный уголок бухгалтера» жалобами, что из-за этой путаницы попадают на штрафы.
Что затеял Мишустин
Под налоговый мониторинг попадут тысячи предприятий.
Это когда налоговикам дают доступ прямо в учетную систему, и они видят все операции онлайн. Б-р-р-р!
Кстати, сегодня ДР у Мишустина: поздравляем тут.
Что затеял Сбер
Путин встретился с Грефом. Говорят, последний этой встречи усиленно добивался.
Греф без искусственного интеллекта не Греф. Он объявил, что Сбер завершил работу над какой-то суперской платформой (мол, не хуже Амазона и Гугла).
Еще говорили про охотничьи билеты (а почему нет?).
Секта или не секта?
У нас в блогах на днях был пост про партнерскую программу облака 1С. В комментариях, как и принято на «Клерке», сплошной скепсис.
А вдруг партнерки — это похлеще сетевого бизнеса? Сделали большой обзор, сравнив, сколько можно заработать в разных сервисах.
Ваша адекватная редакция