«Ночной бухгалтер». Путин не так себе представляет малый бизнес, как все обстоит на самом деле

Путин восхищен трансформациями малого бизнеса.

Пока космические корабли бороздят просторы…

Малое предпринимательство из «купи-продай» доросло (загибаем пальцы) до научного, производственного, высокотехнологичного бизнеса.

Об этом рассказал Путин.

И все такие компании и ИП работают «достаточно эффективно, а экспорт российских товаров и услуг растет».

Ключевое слово – довольно. Но с экспортом вообще непонятно: он не растет, мы перепроверили.

О чем вообще тогда говорил президент?

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Чувствуете уже, как кольцо коронавируса сужается вокруг вашей персоны?

Теперь уже реально заразиться? Рубль упадет? А что будет с банками?

Есть хорошие новости. Налоговые инспекции могут исчезнуть и без коронавируса – об этом в интервью основателя НДФЛки.

А вот чем грозит налоговый мониторинг, который заменит обычные проверки. Ну, когда инспекций не станет.

Ваша помашет им на прощанье заплаканным платочком редакция