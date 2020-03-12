«Ночной бухгалтер». Путин не так себе представляет малый бизнес, как все обстоит на самом деле

Путин восхищен трансформациями малого бизнеса.
Пока космические корабли бороздят просторы…
Малое предпринимательство из «купи-продай» доросло (загибаем пальцы) до научного, производственного, высокотехнологичного бизнеса.
Об этом рассказал Путин.
И все такие компании и ИП работают «достаточно эффективно, а экспорт российских товаров и услуг растет».
Ключевое слово – довольно. Но с экспортом вообще непонятно: он не растет, мы перепроверили.
О чем вообще тогда говорил президент?
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Чувствуете уже, как кольцо коронавируса сужается вокруг вашей персоны?
Теперь уже реально заразиться? Рубль упадет? А что будет с банками?
Есть хорошие новости. Налоговые инспекции могут исчезнуть и без коронавируса – об этом в интервью основателя НДФЛки.
А вот чем грозит налоговый мониторинг, который заменит обычные проверки. Ну, когда инспекций не станет.
Ваша помашет им на прощанье заплаканным платочком редакция