«Ночной бухгалтер»: Требования ФНС достигли пика абсурда

У ФНС искусственный интеллект сам уже начал писать про нее нелицеприятную правду...

В пятницу 13-го и новости под стать

Долой всякие суеверия про налоговиков. Они точно нечистая сила.

Смотрите сами, что пишут: сдайте документы по контрагенту в связи с нашей необоснованной необходимостью. Ну очень надо кровушки бухгалтерской попить, дай-дай.

Совсем уже грани разумного обнулили.

Вы еще успеваете записаться на очень важный вебинар. Рассказываем, как жить после отмены ЕНВД. 17 марта в 11-00 по мск.

Ересь повсюду

На зарплатных комиссиях требуют повышения окладов до 76000 рублей. Средние з/п по всем отраслям.

И все-таки, магическое число влияет не только на сознание налоговиков:

Прыть вмемогущая

У нас как? Утром приезжает президент, значит за ночь – новая дорога, дворец культуры и школьники с хлебом и солью. О чем это мы? Ах да, если кому-то надо, то Совет Федерации одобрил изменения в Конституцию.

А если кому надо – не надо, то придется потерпеть, по коридорам судов пошататься. Это уже мы про брата ИПэшника. Поддержим, они завалили судей исками – все на активную борьбу за выгодный учет взносов при УСН.

Ваша изолированная, а к пятнице обнуленная редакция