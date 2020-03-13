«Ночной бухгалтер»: Требования ФНС достигли пика абсурда

У наших правителей коронавирус — это просто способ отвлечь внимание людей от более...
У меня такое ощущение, что у наших правителей коронавирус — это просто способ отвл...
Успокойтесь... Не будет Путина на 3 сроке. Всё задумано так, что бы при новом президенте ничего н...
Сначала за границу, потом между регионами, потом между населёнными пунктами. Крепостное право воз...
Хотят таким образом кризис перепроизводства побороть?
75000? Лехко! Мы 7500, остальное - вы!
ну блин!!! Хоть цитируйте то правильно!!! "Валька пол-стакана"-это было прозвище комсорга......
Так и причем здесь именно капитализм? Если при нем есть примеры противоположные Вашим?...
Вот за таких Карин я готов все еще простить России многое.......
Прям такая захватчица с базукой на перевес!
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Вполне здравое предложение. Если каждый раз вернувшегося из-за границы депутата или сенатора отпр...
опять прокатили простого библиотекаря с окладом в 10т.р ...
Две Валентины.1 марта 1988. Президиум международной встречи руководителей зарубежных обществ дру...
Да все бывшие соцстраны туда скопом - вона как все они резко в уровне жизни, производства и самоо...
Добавил Грецию к Румынии, дальше плииз...)))
Греция после вступления в ЕС: с/х, судостроение и тд.
Это ж какой чудак на букву М такое предложение внес? Вообще. это уже давно время от времени пытаю...
Правильно, правильно заботиться. Перечислить НДФЛ по месту регистрации сотрудника по итогам года ...
Конечно: в малом бизнесе - мелкие жулики. Куда им до настоящей мафии сами знаете где....
Иностранные агенты - вот кто управляет в России Госкорпорациями ! ...
У вас представления о капитализме какой-то столетней давности......
Это как-то очень абстрактно Вы ответили)))Хотя, я почти согласен с этим, если не брать румын каки...
Выше чего? У них альвелоы из титана?гыгыгыпросто, му-аки!...
А почему иностранному специалисту можно платить столько, сколько он стоит, идя на то, чтобы даже ...
история с г-ном Катасоновым, как по мне, крайне интересна. этакий опытный эксперимент под на...
Конечно нет, что за вопросы такие ужасные задаете. Там же одни дамы в платьях да джентельмены в ц...
И не получится, ибо Прохоров тоже про эту фигню давно забыл, т.к. всё продал за 1 EUR еще в начал...
Когда мне говорят, что торгаши жулики, я их отправляю на хлебозавод покупать хлеб, а за бананами ...
Ага, ещё отпустим рубль и россияне (те, которые не акционары) продолжат оплачивать эту ценовую во...
Здравствуйте уважаемый эксперт, имеется вопрос на основании какого нормативного или подзаконного ...