«Ночной бухгалтер». Что творится в налоговых из-за коронавируса

«В масках только по желанию, карантина пока нет. Но изменение температуры у всех сотрудников под роспись ежедневно».

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Если честно, мы увидели у одного источника, что один заболевший коронавиросом – налоговик. Хайпить на теме не будем, потому что нет возможности проверить информацию. Зато важно другое.

В налоговой соблюдают требования, введенные для работодателей: инспекторов допускают до работы только после измерения температуры.

Людей с подозрительными симптомами отправляют домой. Это нам подтвердили в одной из подмосковных инспекций.

И о введении карантина речи не идет (ходите, сколько хотите), инспекции работают в штатном режиме. Но советуют вопросы решать максимально онлайн.

А вот совсем приятное: пока прекратятся все выемки, допросы и осмотры. Спасибо.

И тете Вале тоже еще раз спасибо

Налоговики, кстати, отменяют еще и семинары. И мы советуем отсидеться пока дома.

Даже решили сделать бесплатным курс Ивана Кузнецова о налоговых проверках, чтобы скрасить вечера и помочь в этой непростой ситуации реально.

Просто используйте промокод «Терешкова», и цена курса обнулится.

И на этом хватит

хороших новостей.

Потому что у бухгалтеров появляется все больше поводов беспокоиться, а вдруг придется внезапно понести расходы при возмещении убытков, возникших не по их вине.

И еще к размышлению: ждать ли массовых увольнений главбухов?

А это для директоров: решения единственных участников ООО теперь надо заверять нотариально. Как этого избежать?

Ваша в полной ... карантине редакция