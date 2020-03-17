«Ночной бухгалтер». Что творится в налоговых из-за коронавируса

«В масках только по желанию, карантина пока нет. Но изменение температуры у всех сотрудников под роспись ежедневно».
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Если честно, мы увидели у одного источника, что один заболевший коронавиросом – налоговик. Хайпить на теме не будем, потому что нет возможности проверить информацию. Зато важно другое.
В налоговой соблюдают требования, введенные для работодателей: инспекторов допускают до работы только после измерения температуры.
Людей с подозрительными симптомами отправляют домой. Это нам подтвердили в одной из подмосковных инспекций.
И о введении карантина речи не идет (ходите, сколько хотите), инспекции работают в штатном режиме. Но советуют вопросы решать максимально онлайн.
А вот совсем приятное: пока прекратятся все выемки, допросы и осмотры. Спасибо.
И тете Вале тоже еще раз спасибо
Налоговики, кстати, отменяют еще и семинары. И мы советуем отсидеться пока дома.
Даже решили сделать бесплатным курс Ивана Кузнецова о налоговых проверках, чтобы скрасить вечера и помочь в этой непростой ситуации реально.
Просто используйте промокод «Терешкова», и цена курса обнулится.
И на этом хватит
хороших новостей.
Потому что у бухгалтеров появляется все больше поводов беспокоиться, а вдруг придется внезапно понести расходы при возмещении убытков, возникших не по их вине.
И еще к размышлению: ждать ли массовых увольнений главбухов?
А это для директоров: решения единственных участников ООО теперь надо заверять нотариально. Как этого избежать?
Ваша в полной ... карантине редакция