Подводные камни при закрытии вклада

Разбираем, как правильно снять деньги с депозита, получив максимальный доход.

Как снять деньги с вклада досрочно?

Бывает, что деньги с вклада нужны здесь и сейчас и ждать окончания срока депозита нет никакой возможности. В таком случае можно воспользоваться услугой частичного снятия средств или досрочного закрытия вклада. Банк обязан выдать по первому требованию вкладчика сумму вклада или ее часть и соответствующие проценты, если иное не указано в договоре.

Более того, согласно Гражданскому кодексу, остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего заявления. Однако если договор содержит требование, что, например, на протяжении первого месяца его действия средства снять нельзя, закрыть депозит раньше этого срока не получится.

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Любое досрочное снятие средств с вклада означает потерю значительной части дохода:

В большинстве случаев при досрочном закрытии вклада проценты, начисленные с даты старта договора, пересчитываются по ставке депозита до востребования. Обычно она составляет 0,01%. Допустим, вы положили деньги на год под 7%, но за месяц до окончания срока сняли всю сумму. Все накопленные проценты будут пересчитаны по 0,01%.

Некоторые банки при досрочном закрытии вклада выплачивают клиенту определенную часть начисленных процентов. Например, по условиям вклада Сбербанка «Сохраняй», если забрать деньги досрочно в первые шесть месяцев, ставка составит 0,01% годовых. Если продержать средства на вкладе больше шести месяцев, но меньше установленного срока, то банк выплатит 2/3 процентной ставки по вкладу, действовавшей на дату его открытия или пролонгации.

Банк может установить косвенные ограничения на досрочное снятие. Например, деньги с депозита переводятся на текущий счет, при снятии наличных с которого берется комиссия. Так, «Тинькофф» берет комиссию 2% за снятие свыше 100 тыс. рублей (или 500 тыс. рублей в банкоматах «Тинькофф») в месяц, если деньги были переведены с вклада досрочно.

Срок подошел. Как правильно закрыть вклад?

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Если вы дождались окончания срока вклада и не собираетесь его пролонгировать, вы можете забрать свои средства с причитающимися процентами как в кассе банка, так и онлайн-переводом, при условии, что банк предусмотрел такую возможность.

О намерении забрать средства с вклада в кассе кредитную организацию лучше предупреждать заранее. Если речь идет о крупной сумме, банк может столкнуться с проблемой нехватки наличности. При снятии с вклада более 600 тыс. рублей сотрудники банка имеют право запросить информацию о целях получения наличных.

Некоторые банки позволяют закрыть вклад только в том отделении, в котором он был открыт. Это может быть связано с отсутствием технической возможности доступа к счету, открытому в другом отделении, или со сложностями при идентификации клиента.

При безналичном перечислении средств все гораздо проще. Внутри банка перевод в большинстве случаев проводится день в день или на следующий день для больших сумм. А вот при перечислении на счет в другой банк может понадобиться несколько дней. Сроки зависят от внутреннего регламента банка.

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Что, если не закрывать вклад?

Обычно банки предлагают функцию автоматической пролонгации вклада. В таком случае, если вы не закроете его по окончании срока, договор считается принятым вновь, то есть пролонгирован. Однако и здесь есть свои нюансы: