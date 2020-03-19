«Ночной бухгалтер». Новый режим труда и отмена страховых взносов на три месяца

MaxC А с чего Вы взяли, что мой вариант подразумевает присутствие какого-то там Навального?Это у Вас Н... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

MaxC Так вроде Митяй исходил из того, что им ничего не надо - просто помогут страждущим)))но уже "жиды... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

VikaV2193 У нас только вода, за теплом и газом на Венеру пусть летят )... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

MaxC Оно им надо? Им тепло нужно, от +50 градусов, чтобы яйца вызревали, а не холодный Байкал)))... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

mityai Не понял, а где ваш вариант "придет Навальный и настанет золотой век России"?Судя по новостям на ... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

VikaV2193 Мне на ум приходит только самое дорогое что у нас есть оз. Байкал, ну еще богоизбранность, конеч... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

VikaV2193 Мне кажется, что упоминание планеты Нибиру, говорит о том, что этот вариант полностью сказочный. ... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

MaxC Можно поиграть в игру - попытаться себе представить, что россияне такого особенного смогли бы пре... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

MaxC В пункте 3 Митяй так и не ушел в своем мировоззрении дальше лапотно-ватного суверенитета)))Ему да... ЦБ использует валюту из Фонда национального благосостояния для покупки Сбербанка

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