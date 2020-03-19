«Ночной бухгалтер». Новый режим труда и отмена страховых взносов на три месяца

Кабмин уступит: загибающемуся малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по взносам.
П – поддержка
Правительство Германии:
— выделяет 500 млрд евро в виде кредитов пострадавшим компаниям;
— компенсирует потери в зарплате всем сотрудникам, которых компании переведут на неполный рабочий день или сократят на срок до двух лет. Если человека сокращают, он будет получать 60% своей зарплаты, если переводят на полставки — то 80% своей прежней зарплаты и т.д.
Правительство России:
– думает узаконить удаленку параллельно с обычной работой в офисе;
– собирается дать отсрочку малому бизнесу на три месяца.
Что по итогам заседания Правительства еще решили сделать для поддержки экономики, рубля и бизнеса, написали обзор.
У – успокоительное
Вообще, не первый наш кризис. Прорвемся. Обвалы рынков дают России шанс обогнать остальных: успокоительная статья про кризис.
Вот, что должно помочь бизнесу сейчас. Всего-то 15 шагов... над пропастью.
Успокоительно-отрезвляющее: субсидиарная ответственность за брошенные ООО.
А – афоризм
«Проходит все, пройдет и это». Начнется другое: II квартал 2020 года и изменения в работе бухгалтеров.
Ваша буквари жмут в подмышках редакция