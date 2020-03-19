Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Новый режим труда и отмена страховых взносов на три месяца

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Кабмин уступит: загибающемуся малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по взносам.

П – поддержка

Правительство Германии:

— выделяет 500 млрд евро в виде кредитов пострадавшим компаниям;

— компенсирует потери в зарплате всем сотрудникам, которых компании переведут на неполный рабочий день или сократят на срок до двух лет. Если человека сокращают, он будет получать 60% своей зарплаты, если переводят на полставки — то 80% своей прежней зарплаты и т.д.

Правительство России:

– думает узаконить удаленку параллельно с обычной работой в офисе;

– собирается дать отсрочку малому бизнесу на три месяца.

Что по итогам заседания Правительства еще решили сделать для поддержки экономики, рубля и бизнеса, написали обзор.

У – успокоительное

Вообще, не первый наш кризис. Прорвемся. Обвалы рынков дают России шанс обогнать остальных: успокоительная статья про кризис.

Вот, что должно помочь бизнесу сейчас. Всего-то 15 шагов... над пропастью.

Успокоительно-отрезвляющее: субсидиарная ответственность за брошенные ООО.

А – афоризм

«Проходит все, пройдет и это». Начнется другое: II квартал 2020 года и изменения в работе бухгалтеров.

Ваша буквари жмут в подмышках редакция

📌 Реклама
Отключить

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить