«Ночной бухгалтер». Пойдут проверки по увольнениям, задержке зарплат и отправке в неоплачиваемые отпуска

Премьер поручил Минтруду и ФНС еженедельно контролировать случаи невыплаты заработной платы.

У меня задержка

В кабинетах обсуждали борьбу с коронавирусом. Решили, между прочим, взять на карандаш всех работодателей, которые задерживают зарплату, отправляют в неоплачиваемые отпуска и т.д.

Отчитали, пальчиком погрозили, собой остались довольны.

Всех, кто под шумок решил уволить людей, ждет проверка ГИТ, ФНС и прокуратуры.

Мы за ТК РФ, но и с бизнесом в курсе, что сейчас творится. А тут не помощь, а в морду.

Коллеги рассказывают, как у них с трудовым правом.

Дорогие способы коммуникаций

Теперь со всеми ведомствами же только электронно предписали общаться.

А пользователи замечают, что тарифы заметно дорожают. У «Такскома» за 2 года + 50 процентов.

Выживаем

Если работаешь удаленно, а надо вводить бумажную первичку?

И сквозь реки оскорблений тетьмотями тоже.

А некоторые – нет. Статью 54.1 могут вменять всем. И физлицам тоже!

Ваша I will survive редакция