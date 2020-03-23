«Ночной бухгалтер». Пойдут проверки по увольнениям, задержке зарплат и отправке в неоплачиваемые отпуска

Премьер поручил Минтруду и ФНС еженедельно контролировать случаи невыплаты заработной платы.
У меня задержка
В кабинетах обсуждали борьбу с коронавирусом. Решили, между прочим, взять на карандаш всех работодателей, которые задерживают зарплату, отправляют в неоплачиваемые отпуска и т.д.
Отчитали, пальчиком погрозили, собой остались довольны.
Всех, кто под шумок решил уволить людей, ждет проверка ГИТ, ФНС и прокуратуры.
Мы за ТК РФ, но и с бизнесом в курсе, что сейчас творится. А тут не помощь, а в морду.
Коллеги рассказывают, как у них с трудовым правом.
Дорогие способы коммуникаций
Теперь со всеми ведомствами же только электронно предписали общаться.
А пользователи замечают, что тарифы заметно дорожают. У «Такскома» за 2 года + 50 процентов.
Выживаем
Если работаешь удаленно, а надо вводить бумажную первичку?
И сквозь реки оскорблений тетьмотями тоже.
А некоторые – нет. Статью 54.1 могут вменять всем. И физлицам тоже!
Ваша I will survive редакция