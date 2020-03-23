Статью 54.1 могут вменять всем. И физлицам тоже!

Данная статья НК РФ говорит в основном о том, что искажение сведений для уменьшения налога не допускается, и что единственной целью сделки не должно быть уменьшение налогового бремени. А также, что обязательство по сделке должно быть исполнено именно стороной договора.

Инспекторы уже во всю этой статьёй пользуются и выявляют, по их мнению, фиктивные сделки и схемы. Но сейчас не об этом. Занятно, что статья применима не только к юридическим, но и к физическим лицам. И инциденты уже тоже есть.

В основном, это пока касается тех, кто инвестирует и торгует на бирже ценными бумагами.

В суде Челябинской области рассматривался случай, когда инвестор, как физическое лицо, перед тем, как подать декларацию 3-НДФЛ, продал пакет облигаций, чтобы показать расходы, а затем выкупил их обратно. Это сильно снизило базу по налогу и инспектора вменили необоснованную налоговую выгоду, как раз соответственно п. 2 статьи 54.1. Сделки объявили мнимыми, доначислили налоги, как если бы той самой убыточной сделки не было.

Если честно, не очень понятно, как сделка по продаже ценных бумаг на бирже может быть мнимой. Обвиняемый с доначислениями тоже не согласился и попытался оспорить решение инспекторов в суде. Основным его аргументом было то, что он не ведёт предпринимательскую деятельность, а все сделки на бирже априори не могут быть фиктивными. Да и риск потерять деньги присутствует на рынке всегда, поэтому убытки тоже случаются. Адвокат наставал на том, что статья 54.1 в данном случае неприменима. Но судьи решили иначе. Раз обвиняемый специально продал убыточные активы, значит, он хотел этой сделкой занизить налоги. А это именно искажение результатов деятельности, какая бы она ни была, и необоснованная налоговая выгода тут налицо.

Кстати, если вовремя не уплатить НДФЛ, то инспекторы вправе выставить штрафы и пени за весь срок.

Единственное, что радует — налоговая пока не имеет права списывать долги со счетов физических лиц без суда, как это происходит в случае с бизнесом. Как в этом случае всё происходит?

Если налоговики считают, что физическое лицо недоплатило налоги, инспекторы должны в течение 6-ти месяцев с момента просрочки по требованию подать в суд. Самое интересное, что после полугода долги также можно взыскать. В таких случаях суд просто признаёт просрочку, как случившуюся по уважительной причине, и продляет срок.

По сути, налоговая может обратиться с иском о взыскании в любое время.

Если суд признает физлицо виновным, он выносит постановление о взыскании. Правда, физик в течение 20-ти дней может его обжаловать и привести возражения. Приказ о взыскании идёт налоговикам или сразу судебным приставам и далее в тот банк, где у обвиняемого в неуплате налога открыты счета.

Если средств на счетах физического лица нет, приставы обращают взыскание на прочее имущество. Так что, имейте в виду — от обвинений в необоснованной налоговой выгоде не застрахован никто.