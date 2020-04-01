«Ночной бухгалтер». Налоговую отчетность отменили. Ну ладно, отложили

Ее все-таки перенесли

Вчера, когда до конца рабочего дня в Москве оставался 1 час, ФНС объявила, что Минфин разъяснил: Совет Федерации одобрил проект закона с поправками в Налоговый кодекс, по которым крайний срок налоговой отчетности можно перенести на 6 апреля.

В общем, декларацию по налогу на прибыль, налогу на имущество, по УСН (для организаций) и ЕСХН можно сдать после окончания этой нерабочей (ха-ха) недели.

Гадаем, последняя ли это отчетность, которую отложили…

Отложи на минуточку

А еще ФНС разъяснила, кому даст отсрочку по налогам.

Акционерные общества имеют право проводить собрания до 1 октября, а не до 1 июля. Для ООО срок проведения общего собрания в 2020 году так же отодвинут до 1 октября. Госдума приняла новый закон.

Против фейков

Сегодня все СМИ, как один, исписались: ФНС с 1 апреля начинает получать информацию по электронным кошелькам. Бред и вранье.

«Клерк» рассказывает, как на самом деле.

И только правдивая информация на вебинаре 3 апреля: что меняется в налогах, работе, жизни из-за коронавируса. Бесплатно.

Здесь тоже только чистая правда: какие законы вступают в силу в апреле.

Ваша пойдет на вебинар редакция