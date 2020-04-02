«Ночной бухгалтер». Путин весь апрель объявил нерабочим с сохранением зарплаты. Где взять деньги, не рассказали

Путин обратился к народу. Карантин снова не объявили, но режим «нерабочих дней с сохранением заработной платы» продлили до 30 апреля включительно.

За чей счет банкет?

Обращение Путина ждали почти целый день. Готовились к разным сценариям.

Что в итоге, посудите сами: жесткий карантин, когда государство берет на себя все финансовые обязательства пострадавших от эпидемии, не объявлен, изолируемся дома до 30 апреля.

Угроза сохраняется, пик эпидемии еще не пройден, и поэтому нам опять поручено просто сидеть дома. А рfботодателям платить работникам зарплату при фактическом простое. Ведь сохранение доходов граждан – приоритет власти!

Где взять деньги, не рассказали. Как телепортироваться на рабочие места бухгалтерам, которые тоже могли бы отсиживаться дома, не объяснили.

Налоговая, как и остальные службы жизнеобеспечения, работать продолжит.

В общем, мы благодарны медикам и волонтерам. В остальном, у нас остаются вопросы...

В тренде

Ставки страховых взносов для организаций и ИП с 1 апреля снизились до 15%. Но есть ограничения, читайте подробности, мы во всем разобрались.

Подписан и закон о НДФЛ со вкладов. Примеры расчета налога для разных вкладов.

И еще новое. Больничные будут считать по-новому, а детские пособия пролонгировать автоматически.

Ох уж эти налоговики

Вот, как к ним относиться?

Хочется, как к людям, когда они, не освобожденные начальством от работы, запускают почти флешмоб #мыхотимжить.

Но потом читаешь: «Сегодня хлопнули расчетный счет за несдачу декларации, которая на самом деле благополучно сдана в установленные законом сроки и квитанции об этом разумеется есть».

И так всем тяжело, они как нарочно. Как быть с требованиями ФНС, которые валятся, не переставая, и половина из которых бредовая? И вообще.

Ваша БЕЗ СЛОВ ВООБЩЕ редакция