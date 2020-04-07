«Ночной бухгалтер». Путин хочет сократить число нерабочих дней в апреле? Что ему сказали вирусологи

И ты вирусолог, и я вирусолог, вся страна – вирусологи.
Уже сил нет сидеть
Президент провёл онлайн совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией.
Искали баланс между безопасностью населения и экономическими перспективами. Президент спросил вирусологов: насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней? Намекнул о своем желании урезать выходные. Вернуться к вопросу нужно через неделю. Ждем.
Пока все не отменили
Роструд объяснил правила начисления зарплат в нерабочие дни.
Кстати говоря, апрельским отпускникам теперь обидно, и они требуют продлить им отпуск. Минтруд прокомментировал.
«Клерк» дома со спины. Как мы работаем на удаленке. Поддержите бухгалтерский фото флешмоб.
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Пройдет четверг, 9 апреля, в 11-00 по мск. О чем узнаете:
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Напоминалка
Мы писали об этом еще вчера. Но тут грех не напомнить. Новые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов: перенос сроков в 2020 из-за коронавируса.
Доктор, шо, еще три новых правила по больничным листам?
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