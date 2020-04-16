«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

С мая организациям малого и среднего бизнеса и ИП из перечня пострадавших отраслей государство выделит деньги на выплату зарплаты.

Мелким шрифтом

Важно, чтобы такие компании должны сохранить рабочие места на уровне не менее 90 % численности на 1 апреля.

Вот как будут считать итоговую сумму господдержки.

Отправить заявку на субсидию можно через личный кабинет на сайте ФНС с 1 мая. Осталось две недели.

Под шумок

Президент утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению COVID-2019 в регионах.

И там среди прочего, вы не поверите, предложение об изменении порядка исчисления и уплаты НДС.

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Тяжко

Если вы в полушаге от приема антидепрессантов, то вот вам еще пара поводов для грусти:

Соль на рану для тех, кто загибается, но не попал в перечень пострадавших:

Куда выйдут люди после карантина, ...

И в офис тоже не надо выходить, там за вас уже роботы трудятся.

Ваша железная редакция