«Ночной бухгалтер». Уже известно, как компании безвозмездно получить деньги на зарплату

С мая организациям малого и среднего бизнеса и ИП из перечня пострадавших отраслей государство выделит деньги на выплату зарплаты.
Мелким шрифтом
Важно, чтобы такие компании должны сохранить рабочие места на уровне не менее 90 % численности на 1 апреля.
Вот как будут считать итоговую сумму господдержки.
Отправить заявку на субсидию можно через личный кабинет на сайте ФНС с 1 мая. Осталось две недели.
Под шумок
Президент утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению COVID-2019 в регионах.
И там среди прочего, вы не поверите, предложение об изменении порядка исчисления и уплаты НДС.
Инструкция: как работать в 1С удаленно?
Как быстро и без приключений донести свою 1С до облака: выбрать поставщика услуг и перенести свою базу со стационарного компьютера или из другого облака.
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Тяжко
Если вы в полушаге от приема антидепрессантов, то вот вам еще пара поводов для грусти:
Соль на рану для тех, кто загибается, но не попал в перечень пострадавших:
Куда выйдут люди после карантина, ...
И в офис тоже не надо выходить, там за вас уже роботы трудятся.
Ваша железная редакция