«Ночной бухгалтер». Получить поддержку станет проще. Субсидии и волшебный код 47.19

Тоже не можете получить объявленную поддержку? Почитайте, возможно, теперь удастся.

Три хороших корректировки

1. Код 47.19 внесли в список пострадавших отраслей. Почему это очень круто?

Изменения порадуют очень многих — коды 47.19.1 и 47.19.2 заменены на группу 47.19.

У розничных магазинов чаще всего был в ЕГРЮЛ/ЕГРИП указан основным код 47.19, это подразумевает, что деятельность ведется и по коду 47.19.1 и 47.19.2.

И поэтому почти весь розничный бизнес оказался без льгот, положенных пострадавшим отраслям. Теперь ситуацию исправили.

Бизнес с ОКВЭД 47.19 ликует. Победа! Борьба оказалась не напрасной.

2. Изменили правила субсидий для малого бизнеса по 12 130 руб. Стало лучше.

Опубликовано Постановление Правительства, которое изменило правила по субсидиям пострадавшему МСП.

Уточнили норму о налоговой задолженности. По-прежнему есть условие, что на 1 марта задолженности более 3000 руб. не должно быть. Но сейчас еще должны учитываться переплаты. И это для многих меняет дело.

3. И еще — если к моменту подачи заявления на субсидию недоимка (которая образовалась на 1 марта) погашена, то право на помощь есть. Это тоже новое правило.

Не про вирус

Старое-доброе оптимизаторское: беспроцентный заем: можно, если осторожно.

Учетно-налоговое: в 2020-м предстоит масштабная сверка с налоговиками по транспорту и земле.

Ваша все еще верящая в хорошее редакция