«Ночной бухгалтер». О, чудо! ФНС сама внесла в реестр МСП опоздавших. Так они получат субсидии

Вирус проникает в чиновников: они перестают вставлять палки в колеса бизнесу. Или дело в том, что бизнес и так уже катится в бездну?

Что-то произошло с ФНС

Нет, мы знает про волшебный эффект видео-совещаний с Путиным, но все равно в шоке: налоговая сама добавила в реестр МСП опоздавших со среднесписочной.

То есть еще 69 тысяч предприятий МСП получат право на господдержку.

Самозанятые занялись

Много движухи вокруг СМЗ. Во-первых, их количество стремительно растет.

Во-вторых, они уже начали подавать голос как самостоятельное бизнес-сообщество и просят сильно снизить ставку налога. До 1 % (вместо 4 %) для расчетов между «физиками» и до 2 % с шести — по операциям с компаниями.

И в-третьих, не надо забывать, что самозанятым вернут налог за 19 год. Эту меру недавно предложил Путин.

Но толков вокруг этого много: люди сомневаются, что налог вернут «живыми» деньгами. Опасаются, что все как обычно — куча бумажек, договоры, камералочка в придачу. Ну или просто зачтут в счет будущих налогов.

В общем, остается ждать постановления. Мишустин обещал скоро.

«А еще театра не будет, одно кино!»

Нейроинтерфейсы, вживляемые цифровые устройства, нанороботы — и все это — Москва в 2030 году.

На сайте Правительства Москвы выложена концепция развития до 2030 года под названием «Умный город».

Пятничное утопическое чтиво. Наслаждайтесь.

Ваша антиутопическая редакция