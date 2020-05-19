«Ночной бухгалтер». Субсидий нужно больше и в другие сроки: так сказали Путину

2020-й — год, когда все остановилось? Только в теории. На практике же одна сплошная спешка.
Всем продлить
Хорошие новости: срок подачи заявок малого бизнеса на бюджетные субсидии предложили продлить.
И еще определять пострадавших не только по ОКВЭД.
Предложение уже отправили Путину.
Там еще инициативы: освободить все компании из пострадавших отраслей (а не только входящие в реестр МСП) от взносов за II квартал, а их сотрудников от НДФЛ с зарплаты в размере МРОТ.
Всех поторопить
Налоговикам досталось. От них потребовали побыстрее камералить 3-НДФЛ с вычетами. Людям нужны деньги!
А вот торопиться обвинять бухгалтеров, которые насчитали медикам выплаты по фактически отработанному времени — не стоит.
Читайте, почему в скандале с этими выплатами бухгалтеры не виноваты.
Всех запретить
Все учесть
Рассказываем, как учесть в бухгалтерском и налоговом учете субсидию, которую выдали из-за коронакризиса.
Всех обучить
Нашему Центру обучения «Клерка» исполняется год. В честь этого выбили спец-цены на три крутейших онлайн-мероприятия:
1. «Выжить в кризис и после: избежать проверки, уменьшать НДС без разрывов, доказать банку, что вы не сомнительный клиент» 25-26 мая. Проведет Артем Кузьминых, консультант по налоговому планированию.
2. «Актуальные новшества для бухгалтера. Наверстываем пропущенное в пандемию. Сдаем отчетность за I кв, а заодно и за полугодие». 28 мая. Автор: один из самых известных российских лекторов — Марина Климова, независимый консультант-практик по бухучету, налогам и трудовому праву.
3. «Организация труда, зарплатные и иные расходы на персонал (в условиях кризиса и после него)». 29 мая. Автор — тоже Марина Климова.
Ваша вечно в спешке редакция