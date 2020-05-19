Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Субсидий нужно больше и в другие сроки: так сказали Путину

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

2020-й — год, когда все остановилось? Только в теории. На практике же одна сплошная спешка.

Всем продлить

Хорошие новости: срок подачи заявок малого бизнеса на бюджетные субсидии предложили продлить.

И еще определять пострадавших не только по ОКВЭД.

Предложение уже отправили Путину. 

Там еще инициативы: освободить все компании из пострадавших отраслей (а не только входящие в реестр МСП) от взносов за II квартал, а их сотрудников от НДФЛ с зарплаты в размере МРОТ. 

Всех поторопить

Налоговикам досталось. От них потребовали побыстрее камералить 3-НДФЛ с вычетами. Людям нужны деньги!

А вот торопиться обвинять бухгалтеров, которые насчитали медикам выплаты по фактически отработанному времени — не стоит. 

Читайте, почему в скандале с этими выплатами бухгалтеры не виноваты.

Всех запретить

Депутатов и сенаторов. Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов (его оставить, конечно). Ну, и до кучи еще Совет Федерации упразднить.
 
Алкоголь подросткам. Вероятнее всего, алкоголь до 21 года продавать все-таки запретят.
 
Отставку Мишустина. Ее тоже отменили. Помните, весь инет бурлил, что Мишустина отправят после больничного в отставку? Не подтвердилось.

Все учесть

Рассказываем, как учесть в бухгалтерском и налоговом учете субсидию, которую выдали из-за коронакризиса.

Всех обучить

Нашему Центру обучения «Клерка» исполняется год. В честь этого выбили спец-цены на три крутейших онлайн-мероприятия:

1. «Выжить в кризис и после: избежать проверки, уменьшать НДС без разрывов, доказать банку, что вы не сомнительный клиент» 25-26 мая. Проведет Артем Кузьминых, консультант по налоговому планированию.

2. «Актуальные новшества для бухгалтера. Наверстываем пропущенное в пандемию. Сдаем отчетность за I кв, а заодно и за полугодие». 28 мая. Автор: один из самых известных российских лекторов — Марина Климова, независимый консультант-практик по бухучету, налогам и трудовому праву.

3. «Организация труда, зарплатные и иные расходы на персонал (в условиях кризиса и после него)». 29 мая. Автор — тоже Марина Климова.

Ваша вечно в спешке редакция

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