«Ночной бухгалтер». Субсидий нужно больше и в другие сроки: так сказали Путину

2020-й — год, когда все остановилось? Только в теории. На практике же одна сплошная спешка.

Всем продлить

Хорошие новости: срок подачи заявок малого бизнеса на бюджетные субсидии предложили продлить.

И еще определять пострадавших не только по ОКВЭД.

Предложение уже отправили Путину.

Там еще инициативы: освободить все компании из пострадавших отраслей (а не только входящие в реестр МСП) от взносов за II квартал, а их сотрудников от НДФЛ с зарплаты в размере МРОТ.

Всех поторопить

Налоговикам досталось. От них потребовали побыстрее камералить 3-НДФЛ с вычетами. Людям нужны деньги!

А вот торопиться обвинять бухгалтеров, которые насчитали медикам выплаты по фактически отработанному времени — не стоит.

Читайте, почему в скандале с этими выплатами бухгалтеры не виноваты.

Всех запретить

Отставку Мишустина. Ее тоже отменили. Помните, весь инет бурлил, что Мишустина отправят после больничного в отставку? Ее тоже отменили. Помните, весь инет бурлил, что Мишустина отправят после больничного в отставку? Не подтвердилось.

Все учесть