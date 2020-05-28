«Ночной бухгалтер». Безработных спасут стройотряды и сельхозподработка

Потерявшим из-за пандемии работу предоставят место на стройке или в полях эпидемиологически безопасных регионов.

Условия спартанские

Найти для людей общественное полезное занятие поручат работодателям.

Им взамен Минтруд предлагает компенсировать часть затрат на оплату труда. В стройотряды, на грядки и другую временную работу могут отправить до 1,5 млн человек.

У строительных компаний реально есть столько рабочих мест?

Для

москвичей: вчера в Москве продлили изоляцию до 14 июня, но разрешили прогулки. Памятки c правилами для пеших вылазок, занятий спортом, поездок на машине.

вчера в Москве продлили изоляцию до 14 июня, но разрешили прогулки. Памятки c правилами для пеших вылазок, занятий спортом, поездок на машине. всех: Мишустин отчитался Путину о воплощающихся в жизнь мерах поддержки. Президент вчера дал поручения о выплатах ИП, закрывшим бизнес, и пособиях родителям. Выделены деньги на возврат самозанятым прошлогодних налогов, продлены сроки выплат пособий по безработице, ИП получают пособия в максимальном размере. Все щасливы, конечно (только премьер дико грустный).

А мы тоже счастливы больше обычного, нас Ургант упомянул в своей передаче. Исторический момент! Когда бы еще ссылка на «Клерк» могла оказаться на Первом канале?

Бухгалтеры и кадровики закопались в коронавирусных изменениях. Свели все новшества в одном онлайн-семинаре «Важные изменения трудового законодательства в 2020 году», который пройдет 2 июня. Узнаете: • как изменился кадровый учет; • как не получить штрафы из-за новых правил; • все про изменения 2020 года в трудовом законодательстве. Успейте оставить заявку на участие с 33% скидкой!

Биполярно

В блогах на «Клерке» раскол.

Бухгалтерия Ада считает: микробизнес умрет, это все.

Меньше популярности получила тема: Бизнес будет жить! Вопреки попыткам задушить его. Вам что ближе?

Информация для тех, у кого еще есть деньги, и хочется их преумножить (или потратить): 6 финансовых советов.

Тут без расстройств. Экономическая Коллегия ВС РФ рассмотрела важное налоговое дело о должной осмотрительности. Могут ли доначислить НДС, если сделки реальны, но компания не проявила осмотрительность?

Ваша осмотрительная в кубе редакция