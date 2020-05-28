Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Безработных спасут стройотряды и сельхозподработка

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Потерявшим из-за пандемии работу предоставят место на стройке или в полях эпидемиологически безопасных регионов.

Условия спартанские

Найти для людей общественное полезное занятие поручат работодателям.

Им взамен Минтруд предлагает компенсировать часть затрат на оплату труда. В стройотряды, на грядки и другую временную работу могут отправить до 1,5 млн человек.

У строительных компаний реально есть столько рабочих мест? 

Для 

А мы тоже счастливы больше обычного, нас Ургант упомянул в своей передаче. Исторический момент! Когда бы еще ссылка на «Клерк» могла оказаться на Первом канале? 

Бухгалтеры и кадровики закопались в коронавирусных изменениях.

Свели все новшества в одном онлайн-семинаре «Важные изменения трудового законодательства в 2020 году», который пройдет 2 июня.

Узнаете:

• как изменился кадровый учет;

• как не получить штрафы из-за новых правил;

• все про изменения 2020 года в трудовом законодательстве.

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Биполярно

В блогах на «Клерке» раскол.

Бухгалтерия Ада считает: микробизнес умрет, это все. 

Меньше популярности получила тема: Бизнес будет жить! Вопреки попыткам задушить его. Вам что ближе?

Информация для тех, у кого еще есть деньги, и хочется их преумножить (или потратить): 6 финансовых советов.

Тут без расстройств. Экономическая Коллегия ВС РФ рассмотрела важное налоговое дело о должной осмотрительности. Могут ли доначислить НДС, если сделки реальны, но компания не проявила осмотрительность? 

Ваша осмотрительная в кубе редакция

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