Шесть финансовых советов для людей в этот коронакризис

1. Что делать с валютой?

Коронавирус и кризис не изменили мою стратегию ежемесячной покупки валюты. Я покупаю доллары и евро, не обращая внимания на колебания курсов. Если рассматривать данные инвестиции на долгосрок, то средний курс уравняет волатильность.

К слову, самой стабильной валютой на сегодня оказалась японская йена, которая может претендовать на статус защитного актива. Но задумываться о покупке йены советую только в том случае, если у вас накоплений минимум от 5 миллионов рублей.

2. Недвижимость

Если вы планировали продавать, делайте это сейчас. Дальше будет только хуже. Мировой спад может затянуться на несколько лет, а это значит, что спрос будет падать.

Если задумываетесь о покупке, ждите ещё полгода-год. Возможно, что по дешевке достанутся хорошие активы .

Однако, если речь идёт о покупке недвижимости под инвестиции, я бы сто раз задумалась о таком вложении. Не вижу предпосылок ни для роста цен на недвижимость, ни на аренду. Если же речь идёт о покупке единственного жилья, то сейчас можно воспользоваться неплохими предложениями на ипотечном рынке. Только не переоценивайте свои силы :) Рынок труда будет лихорадить ещё как минимум год, а это означает снижение зарплат и увеличение риска увольнений.

3. Траты

Если вы продолжаете покупать шмотки и тратить деньги на дорогие доставки, ну вы явно рискуете остаться без штанов :) Можно, конечно, делать вид, что коронакризис обойдёт вас стороной, но НЕТ )) Чем быстрее вы осознаете тот факт, что важнее всего сейчас ДЕНЬГИ, тем будет лучше.

Именно те недальновидные граждане, которые сейчас покупают электрошвабры за 15к и хлебопечки за 20к, будут в первую очередь страдать от нехватки средств на элементарные вещи.

Ну а кто сумеет накопить и преумножить свой капитал за время кризиса, перед ними будет широкий круг возможностей для реализации своих идей.

4. Фондовый рынок

Если у вас сейчас накоплено, к примеру, 1 миллион рублей, то в фондовый рынок вы можете вложить не более 200 тыс. рублей. Не более!

5. Через полгода я бы присмотрелась к азиатскому рынку

То, как там справились с вирусом, подает неплохие надежды на восстановление экономики данного региона.

6. Не ленитесь мониторить меры господдержки

Даже те 10 тысяч рублей, которые государство выделяет сейчас на детей от 3 до 16 лет, не будут лишними.