Права трудящихся сократят, но облегчат участь работодателей.

Коряво

Минтруд забеспокоился о правах работодателей. Им и так сейчас тяжело, а спины тружеников прикрыты ТК РФ!

Ведомство предлагает правительству ввести временные правила увольнения и перевода работников, чтобы компании могли перераспределить свои ресурсы. В частности, сократить срок уведомления об изменении условий трудового договора и режима работы по своей инициативе всего до двух недель.

Или поручить работнику без его согласия другие функции аж на три месяца. А вот что ведомство говорит про увольнение и простой.

Короче, такие поправочки, из-за которых потому суды завалены исками недовольных. Так себе удовольствие, но тут же главное что? Инициатива.

Тщательно мойте руки

Вкладывайтесь в гигиену плотнее!

Минтруд предлагает возмещать работодателям расходы на покупку масок, санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов. Можно будет вернуть из ФСС до 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год.

Коллеги стали постепенно возвращаться в офисы. Чем занимаются первым делом?

Мы тоже думали, но нет: протирают пыль, привыкают к рабочей клаве, вспоминают пароли.

Из ФНС с любовью

За подписью Егорова ФНС сообщает, что до 1 июля не взыскивает налоги и не блокирует счета.

Но, чтобы вы особо не удивлялись, все как обычно с исключениями.

А еще глава ФНС лично разбирался, почему его ведомство незаконно отказывает в субсидиях на зарплату. История одного предпринимателя.

И опять

... трудовое.

Кредит почти как субсидия. За каждого сотрудника заплатят 95 тысяч. Разбор нового постановления Правительства.

Новые обязанности работодателей с 12 мая 2020 года.

Ваша перед выходными упрямо про труд редакция