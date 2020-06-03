«Ночной бухгалтер». Кровь из носа: план правительства по преодолению спада экономики

Правительство обещает преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит наращивать реальные доходы граждан.
Бла-бла-бла
Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Как бы вот так же не вышло в итоге с планом правительства. Вчера Мишустин выложил Путину 500 шагов по восстановлению экономики.
Там и про снижение ставки НДС, и про возмещение платежей по кредитам, и про компенсацию за лизинг. Много чего и для простых смертных. Поживем – увидим.
Все-таки жизнь на все эти планы расставляет свои капканы. Для примера сегодня только две истории:
- Текучка кадров играет злую шутку с получателями льготных кредитов;
- Сбой у ФССП: деньги взыскали, но не отдают.
Можно/нельзя
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Выкручивайся
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