«Ночной бухгалтер». Кровь из носа: план правительства по преодолению спада экономики

Правительство обещает преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит наращивать реальные доходы граждан.

Бла-бла-бла

Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Как бы вот так же не вышло в итоге с планом правительства. Вчера Мишустин выложил Путину 500 шагов по восстановлению экономики.

Там и про снижение ставки НДС, и про возмещение платежей по кредитам, и про компенсацию за лизинг. Много чего и для простых смертных. Поживем – увидим.

Все-таки жизнь на все эти планы расставляет свои капканы. Для примера сегодня только две истории:

Можно/нельзя

Может ли сейчас работать розничный магазин? Удобная таблица.

Кафе и салоны красоты могут не соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Не накажут (просто закроют).

Выкручивайся

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