«Ночной бухгалтер». ФНС начислила ИП новый налог – «НДС за работников». WTF?!!

У ИП появился новый налог, которого нет в НК РФ.

Хай, сработает

Предприниматели сегодня обнаружили в личных кабинетах новый налог. НДС за работников.

У одного из бизнесменов даже появилась задолженность в районе 60 тыс. рублей. Такие нынче глюки в цифровой ФНС.

Как шутят коллеги: платите и не спрашивайте, бюджет потратили на борьбу с «вирусом», нужно наполнять.

Не налог, так пояснения. Бухгалтеры в шоке: налоговики ежеквартально закидывают требованиями объяснить занижение базы по взносам.

Из-за пандемии было много отпусков и больничных – это вроде контролеры должны и сами понимать. Но нет. Мало у бухгалтеров работы, поэтому поясняйте! Письменно!

Головная боль

Сенаторы предлагают сделать арендаторов налоговыми агентами по НДС. Спецрежимники, как вам идея сдавать декларацию по НДС?

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День Икс

Время напряженного или расслабленного выжидания истекает. Как говорится, приближается привычная жизнь.

И у бизнеса свои важные даты:

30 июня начнутся выездные налоговые проверки, которые пока заморожены. Тут жуть по лимит доначислений.

1 июля для некоторых продавцов маркировка станет обязательной. Никаких отсрочек, штрафы установлены.

А еще бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал. Здесь подробно, кого касается новый закон.

Ваша и сама в ожидании дня Х редакция