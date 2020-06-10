Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». ФНС начислила ИП новый налог – «НДС за работников». WTF?!!

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

У ИП появился новый налог, которого нет в НК РФ.

Хай, сработает

Предприниматели сегодня обнаружили в личных кабинетах новый налог. НДС за работников.

У одного из бизнесменов даже появилась задолженность в районе 60 тыс. рублей. Такие нынче глюки в цифровой ФНС.

Как шутят коллеги: платите и не спрашивайте, бюджет потратили на борьбу с «вирусом», нужно наполнять. 

Не налог, так пояснения. Бухгалтеры в шоке: налоговики ежеквартально закидывают требованиями объяснить занижение базы по взносам.

Из-за пандемии было много отпусков и больничных – это вроде контролеры должны и сами понимать. Но нет. Мало у бухгалтеров работы, поэтому поясняйте! Письменно!

Головная боль 

Сенаторы предлагают сделать арендаторов налоговыми агентами по НДС. Спецрежимники, как вам идея сдавать декларацию по НДС? 

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День Икс

Время напряженного или расслабленного выжидания истекает. Как говорится, приближается привычная жизнь.

И у бизнеса свои важные даты:

А еще бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал. Здесь подробно, кого касается новый закон

Ваша и сама в ожидании дня Х редакция

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