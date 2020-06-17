Как правило, при открытии собственного дела начинающие компании и предприниматели сталкиваются с рядом проблем.

Здесь и неравная конкуренция, и недоверие потребителя к новому имени, и многое другое.

Однако риски, связанные с выходом на рынок, можно минимизировать, если начать бизнес под уже известной торговой маркой. Сделать это позволит договор франчайзинга.

Франчайзинг (или, иначе говоря, франшиза) — это бизнес-модель, которая выгодна для многих компаний и предпринимателей.

Пользователи франшизы получают в свое распоряжение всем известный бренд и опробованные методы работы. Тем самым они экономят время и денежные средства на раскрутку своего имени.

О том, на какие моменты нужно обратить особое внимание, — наша статья.

Действующее законодательство о франчайзинге

Что касается действующего законодательства, такого понятия, как «франчайзинг», в российском законодательстве нет.

На практике правообладатели используют разные юридические формы: агентские или лицензионные соглашения, договоры поставки.

Но сегодня единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга за пределами РФ, — это договор коммерческой концессии (далее — договор), условия и порядок заключения которого регулируются гл. 54 ГК РФ.

Итак, по договору коммерческой концессии одна сторона (франчайзер) за вознаграждение предоставляет другой (франчайзи) возможность использовать в предпринимательской деятельности такие принадлежащие ей исключительные права, как права на товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства и др. (п. 1 ст. 1027 ГК). При этом подобное соглашение предусматривает использование фирмой именно комплекса полученных прав, а также деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя.

Обратите внимание, что договор франчайзинга обязательно должен быть заключен в письменном виде и зарегистрирован в Роспатенте (ст. 1028 ГК, п. 5.2 Положения, утв. постановлением правительства от 16 июня 2004 г. № 299). В случае несоблюдения любого из этих требований соглашение считается ничтожным.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса госпошлина за регистрацию договоров коммерческой концессии составляет 1000 рублей за каждый контракт. Кто должен ее оплатить — франчайзер или франчайзи — обычно заранее прописывается в соглашении.

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Как правило, стоимость франшизы в договоре разделяется на разовый (паушальный платеж) и периодический платежи, но может быть установлен и лишь один из этих видов «расплаты».

При этом суммы периодических платежей могут быть выражены как в фиксированном размере, так и в иной форме, например в виде процента от выручки.

Преимущества для франчайзи

Секрет успеха состоит в том, что отношения по договору франчайзинга позволяют франчайзеру эффективно расширять свой бизнес, выходя на новые рынки, в то время как франчайзи может с минимальными рисками и затратами работать под крылом «раскрученного» бренда.

Понятно, что в первой роли обычно выступают крупные компании, уже добившиеся признания, а во второй — небольшие начинающие фирмы и предприниматели.

Для франчайзи преимущества заключаются в следующем:

1. Использование проверенной бизнес-системы.

Прежде чем предлагать свою франшизу на рынке, франчайзер должен «довести до ума» свою бизнес-систему, отработать все бизнес-процессы и доказать эффективность своего бизнеса. Более того, франчайзер для эффективного развития франчайзинговой сети должен иметь флагманское предприятие, на основании которого и происходит клонирование бизнеса. Поэтому, приобретая франшизу, предприниматель приобретает уже проверенную и отработанную бизнес-модель, которая доказала свою эффективность.

2. Возможность выбора отрасли.

Потенциальный франчайзи имеет возможность ознакомиться с бизнесом франчайзера до этапа инвестирования собственных средств. Это можно сделать на основе открытой информации — коммерческого предложения франчайзера и его действующих предприятий, как собственных, так и партнерских.

3. Возможность снизить риски.

Открывая партнерское предприятие, при хорошо проработанной франчайзинговой программе франчайзи становится частью «семьи», то есть, в отличие от открывающегося независимого предприятия, франчайзер не оставляет партнеров один на один с множеством проблем и рисков начинающего бизнеса.

4. Удачный выход на рынок обеспечен.

Одним из основных требований к франшизоспособному бизнесу является востребованность предоставляемых компанией-франчайзером товаров или услуг. Поэтому, покупая успешную бизнес-идею и начиная свою деятельность под уже известным брендом, франчайзи к началу открытия своего предприятия уже имеет круг лояльных бренду потребителей.

5. Минимальные затраты на рекламу и маркетинг.

В связи с тем что франчайзи начинает вести свою деятельность как часть известной сети, его затраты на первоначальную рекламу сводятся к обеспечению рекламы открытия франчайзингового предприятия на локальном рынке. Так же дело обстоит и с текущей рекламой, которая направлена на «раскрутку» франчайзинговой сети в данном конкретном регионе.

6. Получение доступа к базе знаний франчайзера.

Франчайзер, предоставляя партнерам свою бизнес-систему, передает не только отлаженный механизм, но и «инструкцию» по ее эффективному использованию. Франчайзер обучает своих партнеров тому, как нужно эффективно строить бизнес, учитывая все его специфические особенности.

7. Гарантированная система поставок.

Так как франчайзинг, как правило, для компаний является приоритетным направлением деятельности, и партнеры — франчайзи — имеют самые лучшие условия, франчайзер стремится обеспечить данное направление наибольшими ресурсами, в том числе это касается и вопросов поставки.

Бухгалтерский учет

Стоимость франшизы в бухучете необходимо отражать на забалансовом счете, поскольку речь идет не о самом нематериальном активе, а лишь о праве пользования им (п. 39 ПБУ 14/2007).

Для этого в Учетной политике нужно предусмотреть специальный забалансовый счет, например 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование», поскольку в Плане счетов он не упоминается.

Общую стоимость франшизы можно определить как сумму всех платежей по договору.

В случае если соглашением предусмотрены ежемесячные платежи, сумма которых зависит от выручки или прибыли, а значит непостоянна, забалансовую стоимость «арендованного» НМА можно признать равной первоначальному разовому взносу.

Учет паушального платежа

Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора (п. 39 ПБУ 14/2007).

Учет роялти

Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем в расходы отчетного периода (п. 39 ПБУ 14/2007, п. 5 ПБУ 10/99).

Налоговый учет

Налог на прибыль

Расходы на регистрацию договора

Если договором предусмотрено, что его регистрацию в Роспатенте осуществляет пользователь, то регистрационные расходы включаются в состав прочих затрат на основании пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ в момент начисления госпошлины (пп. 1 п. 7 ст. 272 и п. 1 ст. 333.16 НК РФ).

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Учет роялти и паушального платежа

Подпунктом 37 п. 1 ст. 264 НК РФ установлено, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности).

Периодические платежи признаются в том периоде, к которому они относятся, на дату расчетов согласно договору, либо на дату предъявления пользователю документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо в последний день отчетного (налогового) периода (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Таким образом, согласно подпункту 37 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ периодические платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности уменьшают базу по налогу на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

При этом в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса РФ они учитываются в расходах периода, за который уплачены.

Что касается первоначального взноса или разового платежа, то прямо подобного рода налоговый расход в НК РФ не упомянут. Однако поскольку его обоснованность подтвердить не составит труда, то данный вид выплачиваемого вознаграждения вполне можно учесть при расчете налога на прибыль на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК.

При этом названные расходы учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из условий сделки независимо от времени фактической оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ). Если установлен срок действия договора, то данные расходы признаются равномерно в течение этого срока на последний день месяца или квартала (п. 1 и пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

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Встречаются и бессрочные договоры. В таком случае пользователю нужно самостоятельно распределить расходы в виде разового платежа с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Поскольку к договору коммерческой концессии применяются нормы о лицензионном договоре, срок распределения считается равным пяти годам (п. 4 ст. 1027, п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Данный срок нужно закрепить в учетной политике для целей налогового учета.

Налог на добавленную стоимость

Для целей исчисления НДС деятельность франчайзера рассматривается как оказание услуг (п. 5 ст. 38 НК РФ).

Следовательно, на сумму полученного вознаграждения франчайзер должен начислить НДС и выставить франчайзи счет-фактуру:

— на сумму паушального платежа — на дату вступления в силу договора франчайзинга;

— на сумму роялти и иных периодических платежей по договору — на дату осуществления расчетов в соответствии с условиями договора.

Франчайзи имеет право уменьшить общую сумму исчисленного НДС на установленные налоговые вычеты в общем порядке.

Что касается НДС, уплаченного в рамках паушального (разового) платежа, гл. 21 НК РФ не устанавливает каких-либо специальных правил для применения налоговых вычетов по расходам будущих периодов.

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), расходы по которым в целях исчисления налога на прибыль организаций не нормируются, а учитываются равномерно в течение определенного периода, принимаются к вычету в полном объеме в общеустановленном порядке (Письма Минфина России от 25.05.2009 N 03-03-06/2/106, от 05.10.2011 N 03-07-11/261, ФНС России от 23.07.2009 N 3-1-11/531).

Пример

Организация приобрела франшизу и использует в предпринимательской деятельности товарный знак, коммерческое обозначение и ноу-хау, полученные в пользование по договору франчайзинга.

Соглашение подписано сроком на пять лет.

Сумма единовременного платежа составила 360 000 руб., в том числе НДС — 60 000 руб.

Сумма ежемесячных периодических платежей — фиксированная, составляет 48 000 руб., в том числе НДС — 8 000 руб.

На дату регистрации договора франчайзинга франчайзером выставлен счет-фактура на разовый платеж, а организация уплатила разовый платеж.

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Бухгалтеру организации необходимо сделать следующие проводки:

На дату регистрации договора:

012 «Нематериальные активы, полученные в пользование»

— 2 760 000 руб. — учтены права пользования нематериальным активом (40 000 руб. х 12 мес. х 5 лет. 360 000 руб.);

Дебет 60 Кредит 51

— 360 000 руб. — уплачен разовый платеж;

Дебет 97 Кредит 60

— 300 000 руб. — отражена в составе расходов будущих периодов сумма разового платежа;

Дебет 19 Кредит 60

— 60 000 руб. — выделен НДС на сумму разового платежа;

Дебет 68 Кредит 19

— 60 000 руб. — НДС по разовому платежу принят к вычету.

Ежемесячно в течение срока действия договора:

Дебет 20 (26, 44) Кредит 97

— 5 000 руб. — часть разового платежа списана на текущие расходы (300 000 руб. : 5 лет. : 12 мес.);

Дебет 20 (26, 44) Кредит 60

— 40 000 руб. — начислен ежемесячный платеж;

Дебет 19 Кредит 60

— 8 000 руб. — выделен НДС на сумму ежемесячного платежа;

Дебет 68 Кредит 19

— 8 000 руб. — НДС по ежемесячному платежу принят к вычету;

Дебет 60 Кредит 51

— 48 000 руб. — уплачен ежемесячный платеж.